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ТОП-5 лучших выступлений на шоу "Голос. Діти 5"

Смотрите подборку самых ярких номеров 5 сезона вокального проекта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
ТОП-5 лучших выступлений на шоу "Голос. Діти 5"
ТОП-5 лучших выступлений на шоу "Голос. Діти 5"
Фото: instagram.com/goloskrainy_official

В минувшее воскресенье, 7 июля, завершился 5 сезон вокального шоу "Голос. Діти". Мы уже рассказывали о том, кто стал победителем в суперфинале, сейчас же предлагаем вспомнить самые яркие выступления на проекте за весь сезон.

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"Голос. Діти 5": ТОП-5 лучших выступлений

Юбилейный сезон "Голос. Діти 5" запомнился зрителям не только сильнейшими вокалистами, но и самыми неожиданными дуэтами, трогательными историями и громкими признаниями.

Одним из самых ярких моментов слепых прослушиваний "Голоса" стал перфоманс участницы Лизы Андрейко. Девочка буквально поразила тренеров исполнением песни победительницы Евровидения 2018 Нетты Барзилай – "TOY". В Youtube видео ее выступления набрало более 700 тысяч просмотров.

Лиза Андрейко – "Toy" – выбор вслепую – Голос. Дети 5 сезон:

Еще одна фаворитка сети на первых этапах "Голоса" стала Лиана Андреасян. Девочка призналась, что очень хочет выучить украинский язык, потому выбрала для выступления известный хит группы KAZKA – "Плакала". 

Лиана Андреасян – "Плакала" – выбор вслепую – Голос. Дети 5 сезон:

Запоминающимся вышел номер трио Джамалы – Вари Кошевой, Артема Шойжолова и Софии Иванько. Ребята представили оригинальную версию хита группы "Время и Стекло" – "Дим". Этот ролик набрал в Youtube более 1 миллиона просмотров, а Надя Дорофеева и Позитив пришли в полный восторг от выступления ребят.

Варвара К., Артем Ш., София И.– "Дим" – бои – Голос. Дети 5 сезон:

Одним из лучших выступлений проекта в 5 сезоне можно с уверенностью назвать номер "Время и Стекло" с их подопечными суперфиналистами – Кариной Столабой и Александром Зазашвили. Артисты растрогали сеть бессмертным хитом группы Скрябин – "Люди як кораблі". 

К.Столаба, А. Зазарашвили, Время и Стекло – "Люди, як кораблі" – финал – Голос. Дети 5 сезон:

Наставница шоу Джамала также смогла удивить зрителей "Голоса". Вместе с Никитой Ачкасовым и Варей Кошевой певица исполнила трек Alyona Alyona – "Рыбки". За несколько часов видео их выступления посмотрели более 100 тысяч раз.

Никита Ачкасов, Варвара Кошевая, Jamala – "Рибки" – финал – Голос. Дети 5 сезон:


О том, как прошел суперфинал шоу "Голос. Діти 5", читайте здесь.

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