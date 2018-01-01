ТОП-5 откровенных образов на Billboard Music Awards-2018

20 мая в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения престижной музыкальной премии Billboard Music Awards

Сиара. Фото: AFP

Вчера, 20 мая, в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения престижной музыкальной премии Billboard Music Awards. На красной дорожке мероприятия блистали знаменитые певцы и актеры. Некоторые звезды выбрали довольно откровенные наряды, а какие именно – смотрите в нашей подборке ниже.

32-летняя певица Сиара выбрала полупрозрачный наряд от Julien Macdonald Spring 2018. 21-летняя модель Хейли Болдуин на красную дорожку надела золотистое платье с глубоким декольте из весенней коллекции Alexandre Vauthier.От этого же дизайнера свой наряд выбрала американская певица албанского происхождения Дуа Липа.

Для выхода в свет знаменитая Дженнифер Лопес выбрала соблазнительный наряд из кожи из весенней коллекции 2018 Roberto Cavalli. Американская модель и диджей Шантель Джеффирс надела соблазнительный облегающий комбинезон с необычным дизайном.

Сиара Фото: AFP Сиара Фото: AFP Сиара Фото: AFP Хейли Болдуин Фото: AFP Дуа Липа Фото: AFP Дуа Липа Фото: AFP Дженнифер Лопес Фото: AFP Дженнифер Лопес Фото: AFP Шантель Джеффирс Фото: AFP Шантель Джеффирс Фото: AFP 1/10

Напомним, стал известен список победителей премии Billboard Music Awards-2018.

Лучшим музыкантом года был назван Эд Ширан.

Недавно прошел кинофестиваль в Каннах. О последних кинопремьерах и необычных нарядах на кинофестивале смотрите в виде ниже: