ТОП-5 самых громких звездных свадеб сезона

Свадьбы звезд в текущем сезоне шокировали роскошью и масштабами

Самые громкие свадьбы звезд Фото: Instagram.com

За последние несколько месяцев новости о свадьбах звезд появляются все чаще. Так, совсем скоро выйдут замуж певица Катя Гуменюк (Ассоль), модель Хайди Клум, а также певица и актриса Дженнифер Лопес. Однако первая половина лета тоже оказалась насыщенной свадьбами знаменитостей.

Главная тенденция, которая прослеживается у многих звездных пар – свадьба в Италии или, как минимум, в итальянском стиле. Алина Гросу и Регина Тодоренко выбрали именно это направление для торжеств. А вот Настя Каменских и Потап решили отгулять свадьбу под Киевом, однако праздник прошел в итальянском стиле.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова Фото: instagram.com/reginatodorenko

Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова состоялась 3 июля в Сорренто, Италия. Отметим, мужем и женой Регина Тодоренко и Влад Топалов стали в октябре 2018 года, а отпраздновать свадьбу звездная пара решила лишь сейчас – спустя шесть месяцев после рождения сына Михаила.

Главной локацией торжества стала вилла Astor. По информации в сети, стоимость недельной аренды составляет в среднем от 132 до 175 тысяч долларов (3,5 – 4,5 млн грн соответственно). И это без учета банкета, декора и прочих растрат. В оформлении молодожены сделали ставку на натуральность и лаконичность. Потрясающая природа Италии во многом поспособствовала стилизации свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова.

Телеведущая выглядела элегантно – без фаты на голове, но с длинным шлейфом, который являлся продолжением прозрачных рукавов. С помощью фасона-рыбки артистка выгодно подчеркнула свою фигуру и выглядела потрясающе. Влад Топалов появился в белом смокинге.

Свадьба Алины Гросу

23-летняя певица Алина Гросу официально оформила свои отношения с возлюбленным Александром еще 1 июня. А вот сама свадьба Алины Гросу состоялась в Италии в выходные 22-23 июня. На торжество были приглашены многие украинские знаменитости.

Так, на свадьбе артистки появилась Катя Осадчая, Ирина Билык и Дима Коляденко, Виталий Козловский, Павел Зибров и другие. Известно, что одни родители купили молодоженам квартиру, другие – оплатили роскошное торжество. Примечательно, что за день невеста сменила четыре свадебных платья.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

Ведущий шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров женился на своей партнерше по шоу "Танцы со звездами", а также обладательнице титула "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко. Радостную новость новоиспеченный муж сообщил 15 июня.

Дмитрий Комаров опубликовал в своем Instagram свадебный снимок, который приятно удивил его подписчиков. На фото ведущий, одетый в темный классический костюм жениха, держит на руках свою возлюбленную, которая надела белоснежное платье по фигуре. Известно, что звезды расписались в Киеве, а венчались в Иерусалиме.

Примечательно, что на венчание в Ерусалим Комаров и Кучеренко летели, сидя в самолете в разных местах, чтобы никто ничего не заподозрил. А вот медовый месяц у молодой семьи уже был. Дмитрий и Александра провели его на Мальдивах. Пара также рассказала, как начался их роман.

Настя Каменских и Потап

Пожалуй, самая долгожданная свадьба года. Пара много лет скрывала свои отношения и рассекретила роман лишь в день свадьбы, 23 мая. Потап презентовал песню "Константа", которой сообщил публике о чувствах к Насте Каменских. Торжество, куда были приглашены ключевые представители украинского шоу-бизнеса, прошло в итальянском ресторане под Киевом.

Настя Каменских предстала в элегантном кружевном платье по фигуре оттенка айвори. Потап облачился в бежевый костюм. Известно, что молодожены потратили на свадьбу около 2,8 млн гривен – без учета затрат на декор и концертную программу. Сегодня.Lifestyle поделились всеми подробностями свадьбы Потапа и Насти.

Софи Тернер и Джо Джонас

Софи Тернер вышла замуж за Джо Джонаса Фото: instagram.com/sophiet

В начале мая звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер вышла замуж за музыканта и актера Джо Джонаса. Тогда пара провела скромную церемонию, а недавно молодожены решили устроить пышную свадьбу. На грандиозный праздник, который состоялся во Франции, Софи Тернер и Джо Джонас пригласили родственников и близких друзей.

Софи Тернер выбрала белое в меру пышное платье с глубоким V-образным декольте и длинным рукавом. Ни ожерелья, ни других громоздких аксессуаров на актрисе не было. Аккуратная укладка на распущенные волосы подчеркнула лаконичность образа. Завершила праздничный аутфит невеста традиционными атрибутами – фатой и букетом.

В противовес новоиспеченной супруге Джо Джонас выбрал total-black образ. На женихе мы видим черные костюм, рубашку, бабочку и туфли.

После свадьбы Софи Тернер и Джо Джонас отправились в медовый месяц на Мальдивы и делятся манящими фото.

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