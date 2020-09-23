ТОП-5 самых непродолжительных браков украинских знаменитостей

Узнайте, какие звезды недолго пробыли в браке

Не всем парам суждено жить долго и счастливо вместе. Нередко случается, что пути влюбленных расходятся, хоть и их история, казалось, только началась.

Украинские знаменитости – не исключение. Ведь звезды – тоже люди, у которых в жизни есть проблемы, отношения, ссоры и примирения, счастье и слезы.

Сегодня.Lifestyle предлагает вспомнить пять пар украинского шоу-бизнеса, чей брак продлился совсем недолго.

Алина Гросу и Александр Комков

Пышное свадебное торжество, куда были приглашены многие звезды шоу-бизнеса, Алина и Александр провели прошлым летом. Но никто не ожидал, что через несколько месяцев после заключения брака молодые люди разойдутся.

Алина Гросу с мужем Александром Фото: instagram.com/alina_grosu

Оказалось, что разлад в отношениях пары начался еще в декабре прошлого года. И лишь недавно 25-летняя Гросу призналась, что они с мужем больше не вместе.

И хоть пара провела в браке меньше года, стоит отметить, что до этого экс-влюбленные встречались в течение пяти лет.

Санта Димопулос и Владимир Самсоненко

В сентябре 2012 года экс-солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос вышла замуж за бизнесмена Владимира Самсоненко. Пышная церемония прошла в итальянском замке Орсини-Одескальки. Однако уже в 2013 году пара решила расстаться.

Фото: соцсети

Ранее Санта рассказала, почему они с Владимиром не смогли построить семью.

"Когда непонимание достигло точки кипения, я просто собрала свои вещи и съехала с квартиры, которая была нашим общим домом. Поначалу было принято решение просто сделать паузу в отношениях, но пожив сама, я поняла, что спасать уже нечего", – рассказала Димопулос в интервью журналу Viva.

Юлия Панкова и ее экс-супруг

Ведущая программы "Ревизор Х" Юлия Панкова и ее бывший муж (его имя ведущая скрыла от общественности) развелись спустя всего лишь восемь месяцев после свадьбы.

Фото: соцсети

"Мы больше не вместе. Это была красивая история, которая быстро подошла к концу. Я благодарю этого человека за все, что мы пережили вместе. Но в любом случае нужно выбирать себя. И скажу вам, что сейчас я счастлива", – признавалась Юлия.

Любовь Юнак и Владимир Борисенко

В марте 2019 года певец Вова Борисенко сообщил неожиданную новость. На своей странице в Facebook он заявил, что развелся с Лавикой, она же Любовь Юнак. Информация вызвала ажиотаж среди поклонников, ведь о том, что пара поженилась, стало известно лишь в октябре 2018-го.

Вова Борисенко и Лавика

В свою очередь, Лавика в Facebook призналась, что они с Борисенко подали на развод 30 октября. Получается, что на момент, когда пресса активно обсуждала их свадьбу, пара уже пребывала на грани развода.

О романе звезд стало известно в 2017 году.

Наталья Могилевская и Дмитрий Чалый

Певица Наталья Могилевская и бизнесмен Дмитрий Чалый прожили в браке меньше года. Пара поженилась в августе 2004 года, а в июле 2005-го подали на развод.

Уже в 2006 году артистка вышла замуж за предпринимателя Егора Долинина. Вместе они прожили пять лет и развелись.

Фото: соцсети

Напомним, Наталья Могилевская прокомментировала слухи о романе с Олегом Рыжовым.

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