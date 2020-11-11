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Самые скандальные разводы украинского шоу-бизнеса

Сегодня, 19:47

Узнайте, какие пары не смогли разойтись мирно

Никто не застрахован от расставаний.и знаменитые пары в том числе. Не у всех получается разойтись мирно и сохранить дружеские отношения. Иногда расставание звездной пары сопровождается скандалами, дележкой имущества и взаимными обвинениями. Журналисты программы "Зірковий шлях" на канале Украина решили вспомнить самые скандальные разводы украинского шоу-бизнеса.

Андрей Джеджула и Санта Димопулос

Санта Димопулос и Андрей Джеджула
Санта Димопулос и Андрей Джеджула
Фото: tv.ua

Телеведущий Андрей Джеджула и певица Санта Димопулос вместе прожили три года, но официально женаты не были. У пары есть общий сын Даниэль. Когда мальчику было два года Санта и Андрей объявили о расставании, но больше эту тему старались не комментировать. Скандал вспыхнул, когда Джеджула заявил, что Санта не дает видеться с сыном. Решать этот вопрос телеведущий решил в судовом порядке. В этот же период на Джеджулу было совершено нападение, он обвинял в этом бывшую возлюбленную. Санта опровергала свою причастность. Несколько лет эксы обвиняли друг друга во всех грехах, но все-таки спустя время им удалось найти общий язык. Сейчас Санта и Андрей общаются. Певица даже была на свадьбе у своего бывшего.

Марина Боржемская и Вячеслав Узелков

Марина Боржемская и Вячеслав Узелков
Марина Боржемская и Вячеслав Узелков
Фото: instagram.com/uzelkoff_official

Фитнес-тренер и боксер в браке прожили 20 лет. Их называли одной из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса. Новость о разводе в 2018 году стала для всех неожиданностью. Говорили, что причиной развода стали измены Вячеслава. Марина никак не комментировала слухи. Пока Марина молчала, Вячеслав раздавал интервью и обвинял в разводе бывшую жену. Спустя несколько лет Марина призналась, что она была жертвой психологического насилия, до сих пор испытывает давление своего бывшего мужа.

Полина Неня и Юрий Чернецкий

Полина Неня с детьми
Полина Неня с детьми
Фото: Facebook-страница Полины Нени

Телеведущая Полина Неня прожила в гражданском браке с бизнесменом Юрием Чернецким 11 лет. Пара воспитывала троих детей и демонстрировала идеальную картинку. Год назад Полина и Юрий объявили о расставании. Спустя несколько месяцев случился скандал, о котором говорили многие СМИ. Юрий похитил трёхлетнюю дочь Теону. Несколько месяцев Полина могла общаться с дочерью только по телефону. Спустя время паре удалось договориться и Теона стала жить с мамой.

Снежана Онопко и Михаил Щур

Модель Снежана Онопко
Модель Снежана Онопко
Фото: instagram.com/branislavmakeup

Украинская супермодель Снежана Онопко шокировала всех новостью, что разводиться с мужем бизнесменом Михаилом Щуром из-за насилия в семье. Модель призналась, что все десять лет брака она подвергалась моральному и физическому насилию. Бизнесмен поднимал руку и на маму модели. Почему она так долго молчала, Снежана не говорит. Сейчас между моделью и бизнесменом идет сложный бракоразводный процесс.

Серега и Полина Ололо

Серега и Полина Ололо
Серега и Полина Ололо
Фото: viva.ua

Весной этого года бывшая жена рэпера Сереги Полина Ололо заявила, что певец отобрал у нее детей. В течение восьми месяцев она добивалась встречи с десятилетним Марком и семилетним Платоном. Но после долгожданной встречи Полина обвинила бывшего мужа в запугивании детей. Сам Серега никак этого не комментирует. Сейчас сыновья живут с ним, а Полина пытается добиться справедливости через суд.

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