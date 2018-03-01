ТОП-5 теплых фильмов в холодную снежную погоду

Сегодня, 13:20

В Киеве уже пошел первый снег и можно садиться за просмотр любимых теплых фильмов

Фильм &quot;Замерзшая из Майями&quot;. Фото goldcirclefilms
Фильм "Замерзшая из Майями". Фото goldcirclefilms

В первый день весны пошел снег, который успел навести свой порядок на дорогах столицы. Однако, не стоит огорчаться, если вас немного потолкали в метро, вы промочили ноги и хочется спать. Это самое время смотреть фильмы  о прекрасном снеге. Мы собрали подборку фильмов о снеге.

"Замерзшая из Майами"

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Фото goldcirclefilms

Карьеристка Люси Хилл наслаждается роскошной жизнью в жарком Майами. Неожиданно ее направляют в командировку в холодную Миннесоту, где ей придется приспособится не только к суровому климату, но и к местным порядкам. Чтобы выполнить задание, Люси необходимо найти общий язык с местными жителями, которые не собираются оказывать ей теплый прием.

"Вечное сияние чистого разума"

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Фото Focus Fearures

Любовь, которая нечаянно нагрянет, разрушит прежний мир и заставит быть лучше. Фильм, который получил Оскар в 2005 году за лучший оригинальный сценарий. Его нельзя забыть. И — да, действие происходит зимой.

"Золотой компас"

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Фото New line Cinema

Фильм рассказывает о приключениях необычной девочки Лиры Белаква в мире, где ведьмы правят небесами Севера, где белые медведи — самые отважные воины, и где у каждого человека есть свой персональный "деймон" — животное, сопровождающее человека всю его жизнь, и где наука, теология и магия тесно связаны друг с другом.

"Маленькие женщины"

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Фото Columbia Pictures

Увлекательный фильм о семейных ценностях, взаимовыручке и любви. Картина рассказывает о взрослении сестер Марч, живущих в городе Конкорд, штат Массачусетс, во время Гражданской войны, об их первой любви, надеждах и разочарованиях, о формировании их жизненной позиции и начале самостоятельной жизни. Весь фильм пропитан любовью сестер друг к другу.

"Я не знаю, как она делает это"

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Кадр из фильма

Кейт Редди постоянно попадает в смешные и неоднозначные ситуации, и все из-за того, что она пытается сделать несколько вещей сразу. Кейт занимается бизнесом и при этом старается быть хорошей матерью. Ее переводят на новую работу в Нью-Йорк. Она еще сильнее отдаляется от детей и сближается с новым начальником Джеком. Вскоре она осознает все и разговаривает с мужем, давая обещание, что все будет хорошо. В итоге Кейт продолжает все совмещать, но на этот раз из нее выходит удачный "жонглер". 

Напомним, в сети появился трейлер фильма "Секретное досье" о так называемых "документах Пентагона". Видео опубликовала студия 20th Century Fox на YouTube.
Режиссером картины выступил неповторимый Стивен Спилберг, а главные роли в нем исполнили Мэрил Стрип и Том Хэнкс.
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Источник:

"Сегодня"

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