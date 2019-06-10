ТОП-5 украинских артистов, которые появились на Муз-ТВ в Москве

На мероприятии в России появились MARUV, Макс Барских и другие звезды

MARUV на МУЗ-ТВ в Москве Фото: instagram.com/muztv

7 июня в Москве состоялась церемония награждения музыкальной премией МУЗ-ТВ 2019. Ведущими стали Лера Кудрявцева, Ксения Собчак, Максим Галкин, Александр Ревва и Михаил Галустян. Посетили мероприятие многие российские знаменитости, среди которых Полина Гагарина, Юлия Савичева, Джиган, Валерия, Иосиф Пригожин и многие другие.

Jun 7, 2019 at 6:33am PDT INSTAGRAM (@muztv) on

Однако список гостей не ограничивается российскими звездами. В Москве на МУЗ-ТВ, которая в этом году прошла под лозунгом "Музыка объединяет", появились украинские звезды, которые считают, что искусство вне политики. Отметим, присутствие большинства из них – весьма ожидаемо, ведь артисты не скрывают, что гастролируют в РФ, а некоторые и вовсе уже живут на территории страны-агрессора.

MARUV

Победительница украинского Нацотбора 2019 Анна Корсун, более известна публике как MARUV, регулярно выступает в РФ и является номинантом многих российских премий. Кроме того, недавно певица выступила на юбилее Иосифа Пригожина. Церемонию МУЗ-ТВ MARUV тоже не пропустила.

Jun 7, 2019 at 9:25am PDT INSTAGRAM (@muztv) on

Макс Барских

Украинский исполнитель является частым гостем премий и светских мероприятий в РФ. Не так давно Макс Барских получил статуэтку российского музыкального телеканала RU.TV. На церемонии награждения МУЗ-ТВ певец появился в компании Миши Романовой, с которой Максу приписывают роман. Сами же артисты уверяют, что их объединяет исключительно дружба.

Jun 7, 2019 at 1:09pm PDT INSTAGRAM (@muztv) on

ALEKSEEV

Никита Алексеев недавно заявил, что гастролирует в Росии, так как на территории страны-агрессора много поклонников его творчества. Артист считает, что нужно быть патриотом не только своей страны, но и любимого дела. На МУЗ-ТВ ALEKSEEV позировал фотографам с участницей группы "ВИА Гра" Ульяной Синецкой. Пару часто замечают на совместном отдыхе, однако свои отношения звезды не комментируют. Заметим, что Никита и Ульяна выбрали парный лук, появившись на МУЗ-ТВ в пастельных нарядах.

Jun 9, 2019 at 5:48am PDT INSTAGRAM (@muztv) on

LOBODA

Светлана Лобода не только гастролирует, но и уже несколько лет живет в Москве, в связи с чем сложно утверждать, что LOBODA – украинская певица. Так или иначе, Светлана никогда не заявляла, что считает себя российской артисткой, в отличие от Веры Брежневой, которая призналась, что украинской певицей никогда и не была. По версии МУЗ-ТВ, LOBODA стала исполнительницей года.

Jun 7, 2019 at 4:19pm PDT INSTAGRAM (@muztv) on

Ани Лорак

Артистка живет в России уже много лет, хоть и неоднократно признавалась в интервью, что скучает по украинскому слушателю. Ани Лорак, пожалуй, является рекордсменом среди артистов из Украины по количеству наград, полученных в РФ. На МУЗ-ТВ артистка получила премию в номинации "Лучшее концертное шоу".

Jun 7, 2019 at 11:43am PDT INSTAGRAM (@muztv) on

Ранее мы также писали, что ALEKSEEV подогрел слухи о романе с участницей "ВИА Гры".

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