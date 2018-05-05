ТОП-5 украинских звезд, которые ведут свой видеоблог на YouTube

Оля Полякова делится рецептами, а Юлия Санина показывает жизнь рок-группы

Настя Каменских. Надежда Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/ instagram.com/kamenskux

Видеоблоги, или же "влоги", уже давным давно завоевали популярность на YouTube. Все больше и больше людей стали заводить себе собственный канал на абсолютно разные тематики. Самые популярные из них – влоги о путешествиях, саморазвитии, еде, моде и косметике. Современные видеоблогеры по популярности не уступают звездам кино и шоу-бизнеса.

Мы предлагаем вам подборку пяти украинских знаменитостей, которые также успешно развивают свои YouTube-каналы и радуют поклонников новыми видео.

Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина свою "фишку" в Instagram перенесла на YouTube. Недавно она начала вести свой собственный канал. Дело в том, что Маша часто делала разные подборки, так называемые "пятерочки". Например, пять книг, которые обязательно нужно прочесть, или же пять продуктов, от которых лучше отказаться, чтобы быть стройнее. Свои ролики Мария делает с юмором, часто появляясь в образе "критика" всего, что она говорит в видео.

Оля Полякова

Популярная певица Оля Полякова делится кулинарными рецептами, а также секретами ухода за собой. На канале у звезды уже более чем 180 тысяч подписчиков. Недавно Ольга опубликовала видео, где подробно рассказывает, как правильно ухаживать за волосами.

Юлия Санина

Солистка украинской рок-группы THE HARDKISS Юлия Санина в своих влогах показывает закулисье концертов, а также подготовку к съемкам клипов группы. Кроме этого, во влогах можно увидеть, как группа путешествует в другие города и страны во время туров. Иногда Юлия публикует видео с ответами на часто задаваемые вопросы.

Надежда Дорофеева

Надежда Дорофеева также активно ведет свой YouTube-канал, на который подписано более чем полмиллиона человек. Она регулярно публикует влоги, где можно увидеть все, что происходит в жизни певицы, а также ее коллег. Репетиции, поездки, тренировки, бекстейджи – все это можно посмотреть на канале у Нади.

Настя Каменских

Не отстает от всех и Настя Каменских. Ее канал, наверное, является одним из самых популярных звездных каналов на YouTube. На нем часто выходят интересные и яркие видео о путешествиях, концертах и даже такие видео, как, к примеру "Что в моем телефоне". Также на канале Каменских, как и у ее коллег, выходят влоги о том, как снимались клипы певицы.