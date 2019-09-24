ТОП-5 звездных красавиц, которые умерли от рака

Знаменитости, которые не смогли побороть онкологию

Звезды, которые умерли от рака Фото: Instagram.com

В достаточно раннем возрасте в результате онкологии умерли многие знаменитости. Среди них – певица Жанна Фриске и актриса Любовь Полищук. Примечательно, что нескольким из них диагностировали рак мозга после рождения ребенка. О знаменитостях, которые не смогли побороть онкологию – читайте далее в материале.

Стелла Барановская, 30 лет

Стелла Барановская Фото: Instagram.com

Начинающая актриса узнала о страшном диагнозе в 2015 году, в возрасте 28 лет. У Стеллы Барановской обнаружили острый лимфобластный лейкоз. Популярные подруги актрисы, среди которых телеведущая Анфиса Чехова, занимались сбором средств на лечение Барановской.

На полученные деньги артистка прошла химиотерапию, которые не принесла результатов. Вскоре Стелла Барановская решила прибегнуть к нетрадиционной медицине: детоксикации, инъекциям, метафизическим техникам. В результате в сети разгорелся настоящий скандал: якобы актриса тратит деньги не на лечение, а на собственные прихоти.

Однако спустя короткое время, 4 сентября 2017 года, стало известно, что Стелла Барановская скончалась от лейкоза.

Анастасия Хабенская, 35 лет

Константин Хабенский с женой Анастасией Фото: Instagram.com

Жена актера Константина Хабенского умерла от рака. Анастасии было 35 лет. Женщина боролась с онкологией в течение полутора года.

Во время беременности у жены Хабенского начались проблемы со здоровьем, однако точного диагноза установлено не было. Спустя короткое время Анастасия попала в аварию, в результате которой травмировала голову. Обследование показало, что у Анастасии Хабенской рак головного мозга. Тогда женщина отказалась от лечения, опасаясь, что это может навредить будущему ребенку.

После рождения сына Ивана жену Хабенского прооперировали, а вскоре Константин и Анастасия обвенчались в больничной палате. Однако состояние женщины резко ухудшилось. В 2007 году Константин перевез супругу в одну из клиник Лос-Анджелеса. Сам актер жил на две страны и много работал, направляя все средства на лечение Анастасии. Однако в 2008-м стало известно, жена Хабенского умерла от рака, несмотря на терапии и операцию по удалению опухоли.

Жанна Фриске, 40 лет

Жанна Фриске Фото: Instagram.com

Многие сообщают, что известная певица узнала о болезни во время беременности, однако это не так. Рак мозга Жанне Фриске диагностировали после родов. Именно после появления на свет сына Платона, в 2013-м, артистка стала жаловаться на сильные головные боли. Начиная с 2013 года, Жанна Фриске редко появлялась на публике, а позже выяснилось, что в тот период звезда проходила лечение в США и Германии.

В 2014 году стало официально известно, что Жанна Фриске больна раком мозга. Отец певицы признался, что у его дочери диагностирована глиобластома, неоперабельная опухоль головного мозга. Последние месяцы жизни Жанна провела в московской клинике и была в коме. Однако перед смертью родные певицы приняли решение транспортировать ее домой. Жанна Фриске умерла в 2015 году.

Любовь Полищук, 57 лет

Любовь Полищук Фото: Instagram.com

В 2000 году известная актриса попала в аварию, в результате чего возникли проблемы с позвоночником. Еще спустя несколько лет Любови Полищук диагностировали рак.

Актриса лечилась в России и проходила реабилитацию в израильской клинике, однако желанного результата это не дало. Будучи тяжело больной, Любовь Полищук продолжала сниматься. Последней работой актрисы стала роль в сериале "Моя прекрасная няня", в котором Любовь сыграла мать главной героини.

Последние месяцы Полищук принимала сильные обезболивающие препараты, в результате чего впала в кому. В больнице актрисе оказала медицинскую помощь, однако дальнейшее лечение было противопоказано. В 2006 году Любовь Полищук скончалась в своей квартире.

Вера Глаголева, 61 год

Вера Глаголева Фото: Instagram.com

Популярная советская и российская актриса Вера Глаголева предпочитала не афишировать свою личную жизнь. Более того, публика узнала о тяжелой болезни звезды практически одновременно с появлением новости о ее смерти. Вера Глаголева умерла от рака желудка 16 августа 2017 года в клинике Шварцвальд-Бар при университете Фрайбурга в пригороде Баден-Бадена (Германия). Прощание с Верой Глаголевой состоялось спустя три дня, 19 августа 2017 года, в Центральном Доме кино.

Напомним, популярная российская актриса, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Диагноз звезды – последняя стадия рака мозга. Читайте все новости о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.