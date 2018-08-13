ТОП-5 звездных романов, о которых вы не подозревали

Многие пары познакомились именно на съемочной площадке

Том Круз и Шер. Фото: Getty

Голливуд – не только место съемок знаменитых на весь мир фильмов, но и место знакомств многих актеров, чьи отношения на съемках или встречи на общих вечеринках иногда перерастают в романы, а некоторые – в брак. Мы сделали подборку звездных романов, о которых вы, скорее всего, даже не знали.

Кира Найтли и Джейми Дорнан

Британская актриса Кира Найтли, известная благодаря ролям во многих фильмах, включая "Пиарты Карибского моря", "Анна Каренина" и другие, встречалась с Джейми Дорнаном, исполнившим главную роль в фильме "50 оттенков серого". Их роман длился с 2003 по 2005 год. В то время Кира как раз стала популярной актрисой, а Джейми не снимался в кино, а работал моделью.

Кира Натйли и Джейми Дорнан Фото: Getty

Сандра Баллок и Райан Гослинг

Роман на тот момент 38-летней голливудской звезды Сандры Баллок и начинающего 21-летнего актера Райана Гослинга продлился год – с 2002 по 2003. Они познакомились на съемках фильма "Отсчет убийств".

Райан Гослинг и Сандра Баллок Фото: Getty

Том Круз и Шер

Легендарная певица Шер и знаменитый голливудский актер Том Круз встречались всего несколько месяцев, но , по словам артистки их роман был довольно бурным даже несмотря на разницу в возрасте – на тот момент Шер было 39 лет, а молодому Крузу – 23.

Том Круз и Шер Фото: Getty

Камерон Диас и Джаред Лето

Мало кто знает, а если знает, то точно забыл – с 1999 года у голливудской актрисы Камерон Диас были отношения со знаменитым солистом "30 seconds to Mars" и также актером – Джаредом Лето. В 2000 году они обручились, но уже в 2003 расстались.

Джаред Лето и Камерон Диаз Фото: Getty

Лив Тайлер и Хоакин Феникс

Хоакин Феникс и Лив Тайлер познакомились на съемках фильма "Выдуманная жизнь Эбботов" в 1997 году. Их роман длился три года, а пару считали одной из самых красивых в Голливуде. После расставания они остались хорошими друзьями.

Хоакин Феникс и Лив Тайлер Фото: Getty

Ранее мы делали подборку звездных расставаний в 2018 году.