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ТОП-6 случаев, когда Меган Маркл и принц Гарри нарушили королевские традиции

Малыш герцога и герцогини Сассекских со дня на день появится на свет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:00
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: instagram.com/sussexroyal

Меган Маркл и принц Гарри совсем скоро впервые станут родителями. Сегодня герцог и герцогиня Сассекские – одна из самых обсуждаемых пар в мире. О них говорят не только из-за необычной истории любви американской актрисы – Меган и британского принца – Гарри, но и также потому, что после их свадьбы и объявления о беременности Маркл супруги не раз нарушили королевские традиции, а также стали "первопроходцами" в некоторых вещах.

Вечеринка в честь прибавления в семействе

К примеру, недавно Меган Маркл устроила традиционную вечеринку в честь скорого рождения малыша – baby shower. Такие вечеринки часто устраивают в США для будущих мамочек. На них собираются все друзья будущей роженицы, дарят подарки и веселятся. Меган стала первым членом королевской семьи, который устроил подобное торжество. К слову,  baby shower прошел в Нью-Йорке.

Отказ от первого фото с малышом

Супруга принца Уильяма Кейт Миддллтон, как известно, позировала фотографам на ступеньках госпиталя с каждым из троих своих детей после их рождения. Но Меган и Гарри решили нарушить эту традицию: мало того, что герцогиня Сассекская будет рожать дома, так они с Гарри еще и отказались позировать фотографам с ребенком на руках. 

Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Командировка в опасные места

Меган потрясла мир, когда Кенсингтонский дворец подтвердил ее беременность. Тот день был вторым в королевском туре Меган и Гарри в качестве супружеской пары. Тур включал посещение нескольких районов, в которых распространен вирус Зика, который может вызывать врожденные дефекты у новорожденных. По словам представителей королевской семьи, Меган и Гарри консультировались с врачами перед их поездкой.

Дальние поездки на поздних сроках беременности

У Меган Маркл был невероятно напряженный график с момента объявления о беременности. Будучи на седьмом месяце она ездила в Марокко. Были приняты все меры предосторожности для безопасности беременной герцогини во время визита в Африку.

Меган Маркл и принц Гарри станут родителями весной 2019
Меган Маркл и принц Гарри станут родителями весной 2019
Фото: AFP

Переезд от родни

В начале апреля стало известно, что Меган и Гарри покидают Кенсингтонский дворец, переезжая в коттедж Фрогмор. Герцог и герцогиня Сассекские стали первыми королевскими особами, которые будут жить там за последние десятилетия.

Меган рассекретила дату родов

В отличие от своих королевских предшественниц, Меган, во время визита в британский город Биркенхед в январе сама раскрыла дату своих родов. Супруга принца Гарри объяснила, что их с малыш должен появиться на свет в конце апреля 2019 года. 

Напомним, ранее мы писали о распространенных мифах о беременности Меган Маркл.

Также стало известно, что мать Меган Маркл срочно прибыла в Лондон.

Какие еще традиции нарушила Меган Маркл, смотрите в видео ниже:


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Источник: Сегодня
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