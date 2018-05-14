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ТОП-7 белых нарядов на Каннском кинофестивале

Марион Котийяр выбрала комплект, состоящий из брюк и топа с бантом от Armani Privé

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
Изабель Гулар. Фото: AFP
Изабель Гулар. Фото: AFP

На Лазурном берегу Франции проходит 71-й Каннский кинофестиваль. Знаменитости на красной дорожке демонстрируют эффектные образы.

Леа Сейду, Дипика Падуконе, Люпита Нионго, Кендалл Дженнер, Марион Котийяр, Кристен Стюарт Изабель Гулар выбрали для выхода в свет наряды белого цвета.

Актриса Леа Сейду вышла в свет в вечернем платье, украшенном кристаллами от LouisVuitton.

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Леа Сейду
Фото: AFP

Индийская актриса и модель Дипика Падуконе предстала в образе от Zuhair Murad.

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Дипика Падуконе
Фото: AFP

Люпита Нионго в наряде с перьями от Dior.

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Люпита Нионго
Фото: AFP

Супермодель Кендалл Дженнер предпочла пышное платье от Schiaparelli, под которое не стала надевать бюстгальтер.

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Кендалл Дженнер
Фото: AFP

Марион Котийяр выбрала комплект, состоящий из брюк и топа с бантом от Armani Privé. 

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Марион Котийяр
Фото: AFP

Кристен Стюарт позировала в брючном костюме от Chanel.

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Кристен Стюарт
Фото: AFP

Бразильская супермодель Изабель Гулар примерила наряд с боди от Zuhair Murad.

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Изабель Гулар
Фото: AFP

Все подробности нынешнего Каннского фестиваля

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Источник: "Сегодня"

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