ТОП-7 белых нарядов на Каннском кинофестивале
Марион Котийяр выбрала комплект, состоящий из брюк и топа с бантом от Armani Privé
На Лазурном берегу Франции проходит 71-й Каннский кинофестиваль. Знаменитости на красной дорожке демонстрируют эффектные образы.
Леа Сейду, Дипика Падуконе, Люпита Нионго, Кендалл Дженнер, Марион Котийяр, Кристен Стюарт Изабель Гулар выбрали для выхода в свет наряды белого цвета.
Актриса Леа Сейду вышла в свет в вечернем платье, украшенном кристаллами от LouisVuitton.
Индийская актриса и модель Дипика Падуконе предстала в образе от Zuhair Murad.
Люпита Нионго в наряде с перьями от Dior.
Супермодель Кендалл Дженнер предпочла пышное платье от Schiaparelli, под которое не стала надевать бюстгальтер.
Марион Котийяр выбрала комплект, состоящий из брюк и топа с бантом от Armani Privé.
Кристен Стюарт позировала в брючном костюме от Chanel.
Бразильская супермодель Изабель Гулар примерила наряд с боди от Zuhair Murad.
Все подробности нынешнего Каннского фестиваля