Топ-модель и "ангел" Victoria’s Secret полностью разделась на пляже

Американская топ-модель и "ангел" Victoria’s Secret Жасмин Тукс порадовала поклонников "голыми" фото в Instagram. На снимках модель лежит на пляже полностью обнаженная.

В модельном бизнесе Тукс с 15 лет. Девушка оказалась на подиуме благодаря матери, которая работает стилистом. На международном подиуме дебютировала в 2011 году на показе DKNY, в этом же году попала на обложку журнала Vogue Италия.

Фото: instagram.com/jastookes

Фото: instagram.com/jastookes

В период с 2012 по 2015 года Жасмин была приглашена на итоговые показы компании Victoria’s Secret. С апреля 2015 является "ангелом" Victoria’s Secret. Каждый год среди "Ангелов" выбирается одна модель, чтобы надеть бюстгальтер, украшенный драгоценными камнями и называющийся "Fantasy Bra", в 2016 такой чести удостоилась Жасмин.

Напомним, Алла Костромичева опубликовала фото в бикини на пляже в Мексике. Девушка надела купальник от бренда Réard Paris.

Также своим подтянутым телом похвасталась и 52-летняя Элизабет Херли. Знаменитость также создала свой бренд купальников Elizabeth Hurley Beach и частенько рекламирует их сама.