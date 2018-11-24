"Топ-модель по-украински" 13 выпуск: кто покинул проект

Судьи назвали имя аутсайдера этой недели

«Топ-модель по-украински" покинул еще один участник. Фото: instagram.com/maxsimosadchuk

23 ноября в эфир вышел 13 выпуск второго сезона "Топ-модель по-украински".

На этот раз не повезло Юли и Максиму, которые и боролись за жизнь на проекте. Финальное испытание оказалось очень тяжелым. Участников вывезли за город, и они самостоятельно автостопом добирались до места съемки. Первой прибежала Юля, а Максим прибыл на несколько минут позже.

На участников ждала съемка в спортивном стиле. Юля справилась с фотосессией хорошо, а вот Максим начал не так удачно, но потом он взял себя в руки и сумел достойно закончить работу. Однако больше удачных кадров было все-таки у Юли. Проект на этот раз покинул Максим.

Таким образом борьбу за звание Топ-модель Украины продолжают пять участников.

Напомним, 12 выпуск второго сезона "Топ-модель по-украински", который вышел 16 ноября, обернулся совершенно неожиданным поворотом событий. Тогда шоу покинул Дмитрий Топоринский и борьбу за звание "Топ-модель Украины" продолжили шесть участников.

Впервые за всю историю проекта, именно в 12 выпуске к экспертам вышли сразу двое участников – Катя и Макс. Они не продемонстрировали ничего хорошего в течение недели, на бэкстейдже устраивали разборки, скандалили. Поэтому и Макса, и Катю отправили в комнату грусти.

Однако, самой большой неожиданностью недели стало заявление Дмитрия Топоринского. Он решил покинуть проект. Вне проекта осталась бывшая участница шоу и его возлюбленная – Яся. Это тоже стало весомым фактором для такого решения.