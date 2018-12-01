"Топ-модель по-украински" 14 выпуск: кто покинул проект

Участники должны были сняться в социальном ролике

Егор Степаненко. Фото: instagram.com/yegor_stepanenko

30 ноября в эфир вышел 14 выпуск второго сезона проекта "Топ-модель по-украински". Шоу движется к финалу, на нем осталось всего четверо участников. С каждым эфиром судьи проекта ставили перед ребятами непростые задания. Этот раз не стал исключением.

Так, одним из испытаний для участников стала съемка под водой. Гримеры превратили моделей в настоящих ихтиандров и поместили их в куб с водой. Девушку, которая хочет подружиться с водным обитателем сыграла фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина.

Юля Санина и Егор Степаненко Фото: instagram.com/pidsluhano_topmodels

А в зоне риска на этой неделе оказались Яна и Егор. Именно они боролись в "Последнем шансе" за возможность остаться на шоу. Модели должны были сняться в социальном ролике, посвященном насилию в семье. Для них это испытание было непростым, поскольку каждый из них сталкивался с насилием в жизни.

"Съемка происходит одним кадром. Задание участников – пропустить проблему через себя, почувствовать себя в роли пострадавших. И в течение одной минуты показать переход эмоций от улыбки к слезам", – рассказала о задании судья проекта Алла Костромичева.

В итоге с заданием лучше справилась Яна, а вот ролик с Егором, который закрыл детские травмы на замок, пришлось снимать не одним кадром, как планировалось, а несколькими.

В итоге, на этой неделе проект "Топ-модель по-украински" покинул Егор Степаненко.

Напомним, что 13 выпуск второго сезона "Топ-модель по-украински" покинул Дмитрий Топоринский. Такое решение парень принял самостоятельно.