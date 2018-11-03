"Топ-модель по-украински": кто покинул проект на этой неделе

Чтобы остаться в реалити, двое самых слабых на этой неделе должны были поставить дефиле детям

"Топ-модель по-украински". Фото: Instagram/topmodels_ukraine

В пятницу, 2 ноября прошел десятый выпуск 2 сезона шоу "Топ-модель по-украински". Эфир и сами участники, и судьи, и зрители считают одним из самых трогательных. Дело в том, что участники встретились с родителями, ведь их забрали сразу после кастинга.

"Вся неделя была посвящена семье – в гости к нашим участникам приехали их родители, – рассказывает ведущая Нового канала Алла Костромичева. – И мы предложили номинантам стать на место родителей и ощутить на себе все сложности воспитания и общения с детьми. Их задача – поставить дефиле маленьким подопечным, детям-моделям, которые будут представлять французский бренд Katty Mini на Junior Fashion Week. Задание несложное. Но для меня очень важно, чтобы наши номинанты построили целостное дефиле, толково объяснили маленьким моделям задание и нашли с ними общий язык".

После этого первым к экспертам вышел Дмитрий Сукач. Он всю предыдущую неделю жил в VIP-комнате. Но на этой неделе его работа была значительно хуже и он отправляется в комнату грусти. Выбил из колеи приезд родителей и Катю. Сама девушка понимала, что она должна попасть в комнату грусти. Так и произошло. Последний шанс для участников тоже был в стиле всей недели. Вот только модели будут в роли родителей. Они должны научить маленьких детей дефилировать.

Задача оказалась очень сложной. И далеко не все дети удачно справились с задачей. Но лучшей была все же команда Кати. Таким образом, шоу покинул Дмитрий Сукач.

Дмитрий Сукач Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

Напомним, в прошлом выпуске шоу "Топ-модель по-украински" проект покинула Аня Троян.