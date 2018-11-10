Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

"Топ-модель по-украински": кто покинул проект на этой неделе

Неожиданно из шоу ушло двое участников

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:49
Яся Крутова. Фото: instagram.com/kruttova
Яся Крутова. Фото: instagram.com/kruttova

11 выпуск проекта "Топ-модель по-украински" обернулся неожиданным поворотом событий. Жюри шоу решили вернуть на проект выбывших ранее участников Диму Сукача и Дениса Ковалева.

Однако новоприбывшие ох как не понравились "старичкам" – те устроили парням настоящие засады, не обошлось без кулаков при встрече, провокаций с костюмами на "Реверсном дефиле".

44480610_466212167200656_8926445645251210534_n
Дима Сукач
Фото: instagram.com/topmodels_ukraine

Эта неделя модельного реалити была "Без правил". Одним из испытаний для участников стала тематическая фотосессия "Фешн-похмелье". Так, Денис демонстрировал гламурный нетрезвый вид на полу кухни, Яна – в джакузи, а Дима позировал камерам в синяках и с гипсом на руке.

43148573_463344277524635_4393289041298690132_n_01
Дмитрий Топоринский
Фото: instagram.com/topmodels_ukraine

После череды испытаний в номинантах на вылет оказались  Яся Крутова и Егор Степаненко. Для них жюри проекта подготовили "Последний шанс" в виде фотосета, где модели изображали люстры, подвешенные к потолку. Справится с заданием, по мнению строгих судей, вышло у Егора.

8_01
Егор Степаненко
Фото: topmodel.novy.tv

Проект покинула Яся Крутова. Отметим, что Денис Ковалев, которого вернули на проект, не выдержал эмоций своих конкурентов на проекте, и решил уйти самостоятельно. Так, на этой недели шоу покинуло сразу двое участников.

К слову, ребята отличились в борьбе с конкурентами. Именно Егор несколько раз лез в драку с новенькими, а Яся намеревалась побрить Дениса Ковалева.

Не закончилась эта неделя и без трогательного момента. Перед "Последним шансом" Дима Топоринский признался в любви Ясе. В качестве символа свои чувств, парень подарил девушке подвеску. Уходя из проекта, Яся в слезах пожелала бойфренду, чтобы он боролся за них двоих и вернулся с победой.

42566929_1437713049696109_8199944444797932923_n
Дима Топоринский и Яся Крутова
Фото: instagram.com/topmodels_ukraine

Напомним, в прошлом выпуске шоу "Топ-модель по-украински" проект покинул Дмитрий Сукач.

Еще несколько материалов по теме:
Кто покинул проект "Топ-модель по-украински" на этой неделе "Топ-модель по-украински": кто покинул проект на этой неделе Пышные формы в тренде: как работается моделям "плюс сайз" в Украине Голые модели произвели фурор на одном из показов в Лос-Анджелесе
модели Топ-модель по-украински
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров