"Топ-модель по-украински": кто покинул проект на этой неделе

Неожиданно из шоу ушло двое участников

Яся Крутова. Фото: instagram.com/kruttova

11 выпуск проекта "Топ-модель по-украински" обернулся неожиданным поворотом событий. Жюри шоу решили вернуть на проект выбывших ранее участников Диму Сукача и Дениса Ковалева.

Однако новоприбывшие ох как не понравились "старичкам" – те устроили парням настоящие засады, не обошлось без кулаков при встрече, провокаций с костюмами на "Реверсном дефиле".

Дима Сукач Фото: instagram.com/topmodels_ukraine

Эта неделя модельного реалити была "Без правил". Одним из испытаний для участников стала тематическая фотосессия "Фешн-похмелье". Так, Денис демонстрировал гламурный нетрезвый вид на полу кухни, Яна – в джакузи, а Дима позировал камерам в синяках и с гипсом на руке.

Дмитрий Топоринский Фото: instagram.com/topmodels_ukraine

После череды испытаний в номинантах на вылет оказались Яся Крутова и Егор Степаненко. Для них жюри проекта подготовили "Последний шанс" в виде фотосета, где модели изображали люстры, подвешенные к потолку. Справится с заданием, по мнению строгих судей, вышло у Егора.

Егор Степаненко Фото: topmodel.novy.tv

Проект покинула Яся Крутова. Отметим, что Денис Ковалев, которого вернули на проект, не выдержал эмоций своих конкурентов на проекте, и решил уйти самостоятельно. Так, на этой недели шоу покинуло сразу двое участников.

К слову, ребята отличились в борьбе с конкурентами. Именно Егор несколько раз лез в драку с новенькими, а Яся намеревалась побрить Дениса Ковалева.

Не закончилась эта неделя и без трогательного момента. Перед "Последним шансом" Дима Топоринский признался в любви Ясе. В качестве символа свои чувств, парень подарил девушке подвеску. Уходя из проекта, Яся в слезах пожелала бойфренду, чтобы он боролся за них двоих и вернулся с победой.

Дима Топоринский и Яся Крутова Фото: instagram.com/topmodels_ukraine

Напомним, в прошлом выпуске шоу "Топ-модель по-украински" проект покинул Дмитрий Сукач.