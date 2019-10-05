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"Топ-модель по-украински": кто покинул проект на этой неделе

Узнайте, как прошел 6 выпуск шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:12
"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в 6 выпуске
"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в 6 выпуске
Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

В пятницу, 4 октября, состоялся шестой выпуск шоу "Топ-модель по-украински". На последней неделе перед выпускным проект покинула еще одна участница.

Шестая неделя для участниц "Топ-модель по-украински" стала испытанием не из легких: девушкам пришлось работать в команде, помогать друг другу, и стараться сглаживать конфликты.

Первым заданием стало дефиле в стиле милитари с площадкой на природе. Участниц забросили в яму, из которой нужно было выбраться и сразу же начинать дефиле. Эксперт шоу Алла Костромичева отметила для себя нескольких участниц. Лучшими были Катя и Настя.

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Для фотосессии девушек разбили на пары, чтобы каждая помогла своей партнерше одеться и накраситься. Во время этого задания случился конфликт, который перерос в драку.

Финальным заданием шестого выпуска "Топ-модель по-украински" стала съемка фэшн-видео. Каждая участница должна была надеть роскошное платье и сыграть мизансцену, в зависимости от того, в какое время года она родилась.

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В комнату печали на этот раз попала Маша Михеева, которая стала одной из участниц конфликта на бекстейдже. Второй раз в комнате грусти оказалась Юля "Клео" – эксперты не видят прогресса в ее работе.

Задача во время борьбы за жизнь была связана с выпускным. Перед девушками стояли чемоданы, в которых спрятали одежду и косметику. Сначала моделям предстояло собрать образ, а потом делать совместное фото. Быстрее справилась Юля.

На совместном фото "Клео" тоже выглядела достойнее всего, поэтому проект "топ-модель по-украински" покинула Маша Михеева.

Маша Михеева
Маша Михеева
Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

Ранее мы писали, кто стал победителем прошлого сезона шоу "Топ-модель по-украински".

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