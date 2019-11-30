"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в четырнадцатом выпуске

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"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в 14 выпуске Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

В эту пятницу, 29 ноября, состоялся четырнадцатый выпуск шоу "Топ-модель по-украински", которое ранее покинула еще одна девушка. На этот раз в номинацию попали Настя и Мальвина.

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Первым заданием 14 выпуска ТМПУ была фотосессия в стиле аниме. Хорошие результаты на съемке показали почти все конкурсантки, кроме Дарьи и Мальвины.

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Вторым заданием стала также фотосессия, но уже с напарником. Партнером участниц стал известный холостяк и тренер проекта "Зважені та щасливі" Иракли Макацария. И хотя партнер для всех был один, каждая модель должна была показать свою историю – первое совместное утро, признание, беременность и т.д.

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Третья задача 14 недели "Топ-модель по-украински" также нуждалась в дополнительной подготовке – девушки учились танцевать "вог". Дарья, которая показала плохие результаты в первых двух конкурсах, устроила невероятное шоу на подиуме. Она была лучшей и заслуженно получила иммунитет.

По итогам недели, худшими эксперты назвали Настю и Мальвину. Финальной задачей снова стала фотосессия, во время которой конкурентки предстали в роли воздушных гимнасток.

Настя во время самой съемки снова не смогла показать достаточно эмоций и выглядела банально. Мальвина же была значительно упорнее и ярче.

Таким образом, в 14 выпуске "Топ-модель по-украински" покинула Настя Рудая.

Настя Рудая Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

Подробнее о предыдущих выпусках проекта "Топ-модель по-украински" читайте здесь.

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