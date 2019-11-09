"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в одиннадцатом выпуске

В номинацию попали Катя Куличенко и Наташа Масловская

"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в 11 выпуске Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

В эту пятницу, 8 ноября, состоялся одиннадцатый выпуск шоу "Топ-модель по-украински", который ранее покинула Елизавета Бескровная. На этот раз в номинацию попали две подруги – Катя Куличенко и Наташа Масловская. Кто из них покинул проект, читайте в материале.

О моделях с особенной внешностью смотрите в сюжете:

В 11 выпуске ТМПУ участницы учились профессионально дефилировать и обращать внимание общества на остросоциальные темы.

Так, в фотосессии Сони Плакидюк девушки позировали в клетках. Их задачей было осветить тему защиты животных в цирке. Модели не только перевоплощались в обезьян и львов, но и пытались передать страдания животных.

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Вторым заданием была съемка фэшн-видео на высоте. Дело в том, что Владимир Демчинский и Сергей Никитюк решили стать на защиту муралов. Участницам пришлось позировать в платьях, изображая урбанистические картины. Наталья, показавшая хороший результат в первом конкурсе, не справилась со второй задачей и осталась без видео.

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В 11 выпуске "Топ-модель по-украински" в номинацию на вылет попали Катя Куличенко, провалившая все задания и Наташа Масловская. Алла Костромичева дала девушкам последний шанс – Катя и Наталья должны были придумать проблему и лозунги для нее, а также найти единомышленников.

Тетя Мотя решила поднять личную проблему – чувство одиночества, в котором ты боишься признаться не только окружающим, но и себе. Наташа придумала лозунг "Любите детей равносильно". Которым хотела донести до взрослых, что если в семье больше одного ребенка, нужно любить их всех одинаково.

Катя и Наташа | Фото: @maslovskaya9

Обе конкурсантки были очень убедительными, и обе собрали много людей. Эксперты не смогли выделить одну, поэтому обе девушки остались в проекте.

Ранее мы писали, как прошел хэллоуинский выпуск "Топ-модели по-украински".

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