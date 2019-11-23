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"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в тринадцатом выпуске

Узнайте подробности нового эпизода фэшн-проекта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в 13 выпуске
"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в 13 выпуске
Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

В эту пятницу, 22 ноября, состоялся тринадцатый выпуск шоу "Топ-модель по-украински", из которого ранее выбыла Амина Досимбаева. На этот раз в номинацию попали Настя Рудая и Юля Биньковская. О том, кто покинул проект на этой неделе, читайте далее.

Смотрите, как модели в Париже дефилировали в шоколаде:

В 13-м выпуске "Топ-модели по-украински", который для всех участниц обернулся рядом факапов и провалов, девушки позировали на крыше здания перед ветродуем Владимира Демчинского. Модели выглядели смешно и весьма комично.

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Следующее задание требовало от конкурсанток продефелировать на скейте и прорекламировать обувь. Победительнице досталась эксклюзивная пара туфель. Так, во время дефиле у Мальвины сломался каблук. Но она не растерялась и прошла по необычному подиуму до конца. Именно ей отдали пару дизайнерских туфель.

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Эксперты придумали дополнительное задание для моделей – это крэш-съемка. Участницы разбивали предметы ломом, битой, показывали ярость и агрессию. Фото, которые получились в результате, также не удовлетворили Соню Плакидюк, Сергея Никитюка, Владимира Демчинского и Аллу Костромичеву.

К концу выпуска в комнате ожидания остались Настя и Юля. Работа Юли, которая вернулась на проект после операции, вызывает у экспертов большой вопрос. Настя, хоть и немного выдохлась к 13 эфиру, все же получила еще один шанс. Без решающего раунда, в 13 эпизоде шоу "Топ-модель по-украински" покинула Юля Биньковская.

Юля Биньковская
Юля Биньковская
Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

Ранее мы писали о неожиданностях одиннадцатого выпуска "Топ-модели по-украински".

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