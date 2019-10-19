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"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в восьмом выпуске

На этой неделе домой отправилась еще одна участница

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:36
Топ-модель по-украински": кто покинул проект в 8 выпуске
Топ-модель по-украински": кто покинул проект в 8 выпуске
Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

В эту пятницу, 18 октября, вышел восьмой эфир шоу "Топ-модель по-украински", которое покинула скандальная Анастасия Леухина. На этот раз участниц ожидала сложная фотосессия и не менее простое испытание на воде. Из проекта снова вылетела еще одна девушка.

Одно из заданий нового выпуска требовало от моделей встать на пуанты. Девушек ждал балетный мастер-класс, после которого они перевоплотились для фотосъемки в черного и белого лебедя из популярного балета Лебединое озеро.

"Топ-модель по-украински" 8-й выпуск
"Топ-модель по-украински" 8-й выпуск
Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

Сергей Никитюк и Алла Костромичева приготовили для моделей фотосессию в стиле космотуризма. Участницы должны были передать образ галактической туристки, которая попала на планету, полностью покрытую водой.

"Топ-модель по-украински" 8-й выпуск
"Топ-модель по-украински" 8-й выпуск
Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

Финальное дефиле 8 выпуска проекта "Топ-модель по-украински" повергло девушек в шок. "Партнерами" конкурсанток на этот раз стали пауки, змеи, муравьи, улитки и опарыши.

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В комнату грусти на этой неделе попали Лиза и Ярина. Несмотря на том, что именно Лиза провалила все задания 8 эфира, домой отправилась Ярина.

Ярина Самарик
Ярина Самарик
Фото: instagram.com/topmodels_ukraine/

Ранее мы писали, кто победил во втором сезоне проекта "Топ-модель по-украински".

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