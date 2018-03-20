"Топ-модель по-украински": подробности второго сезона проекта

Стартовали съемки второго сезона проекта "Топ-модель по-украински". Длинный подиум. В конце его – стол. За ним – эксперты: Сергей Никитюк, Соня Плакидюк, Костя Боровский и ведущая реалити Алла Костромичева. Перед ними – большой монитор. А вокруг – огромные светящиеся схемы. Павильон, где проходил телекастинг реалити "Топ-модель по-украински", больше напоминал космический корабль. Или кадр из фильма "Матрица". Конечно, такие декорации создали неспроста.

"В этом году мы ищем модель нового поколения, – объясняет руководитель проекта Алена Звирык. – Мир очень быстро развивается – современные технологии, соцсети, скорость обмена информацией. Наши эксперты подумали и решили, что моделинг должен развиваться с такой же скоростью. Сейчас модель – это не просто красивый высокий манекен. Это трендсеттер, лидер мнений, пример для подражания. И именно таких мы хотим воспитать".

Во время предкастингов команда модельного реалити искала ребят не только с крутыми параметрами, но и с потенциалом "модели нового поколения". А затем за дело взялась Алла Костромичева. Ведущая лично изучала видеовизитки и страницы претендентов в соцсетях. Вместе с экспертами на телекастинге она сопоставляла интернет-образы участников с реальной картинкой. Самые перспективные ребята попали в 30-ку лучших.

Сергей Никитюк, Соня Плакидюк, Костя Боровский и ведущая реалити Алла Костромичева. Фото: пресс-служба

Эксперты заговорили на украинском

Это одно из главных нововведений сезона. Все эксперты во главе с Аллой Костромичевой заговорили на украинском. Да что там эксперты – вся русскоязычная часть команды перешла на украинский.

Честно скажу – это было непростое решение. Я родилась и выросла в Крыму, училась в русскоязычной школе и университете. А теперь много лет живу в Америке. Поэтому украинский стал для меня вызовом. Но ведь не зря же наш проект называется "Топ-модель по-украински". Нужно соответствовать (улыбается). Так что в этом году я устроила испытание не только нашим участникам, а и себе. Автор: Алла Костромичева

Свой украинский Алла совершенствует с помощью педагогов, экспертов и команды проекта. Она очень переживает, что зрители негативно воспримут ее решение перейти на родной язык. Мол, не умеешь – не пытайся. "У меня "синдром отличницы", всегда стремлюсь к идеалу, – говорит Костромичева. – Я много работала, чтобы стать хорошей ведущей. И буду работать еще больше, чтобы стать хорошей украиноязычной ведущей".

Новый имидж Сергея Никитюка.

Обычно как: посмотришь на стол экспертов и сразу останавливаешь взгляд на Алле Костромичевой или Соне Плакидюк. Но не в этот раз. Во время съемок телекастинга все взгляды приковал к себе модельный скаут Сергей Никитюк. Точнее – его борода. Самый постоянный эксперт проекта сменил имидж. "Я много лет хотел отрастить бороду, но все не выдерживал. Дело в том, что первые дней пять кожа на подбородке ужасно чешется, и переждать этот момент, не сбрить все к чертям довольно сложно, – с улыбкой рассказал эксперт. – Наконец-то я выдержал это испытание!".

Напомним, главной героиней lyric video "Казково" стала участница проекта "Топ-модель по-украински" Лена Феофанова – победительница танцевального батла между девушками в финальном выпуске шоу, которую Ivan NAVI выбрал для своего нового видео именно за космический взгляд и особую харизму