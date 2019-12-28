ТОП персон 2019 года, которыми вы интересовались чаще всего
Самые популярные знаменитости на Сегодня.Lifestyle
Громкие достижения, резонансные скандалы, обсуждаемые свадьбы – мы провожаем уходящий год всевозможными итогами, и в этот раз делимся с вами топ-темами и знаменитостями, которые стали наиболее читаемыми на Сегодня.Lifestyle в 2019-м.
В период новогодних праздников телеведущая опубликовала фото, на котором позирует в экстремально короткой юбке. Леся Никитюк и ее потрясающе длинные ноги стали наиболее читаемыми в январе 2019.
Тема доходов всегда интересовала публику, особенно когда речь идет об Алле Пугачевой, чей гонорар равен стоимости нескольких квартир в Киеве. Пенсия Примадонны составляет около 17 тысяч рублей (около семи тысяч гривен), а основным заработком остаются корпоративы. Сколько стоит частное выступление Примадонны – главный вопрос февраля.
16 марта умерла Юлия Началова. Несмотря на мощную поддержку родственников, звездных друзей и поклонников, в возрасте 38 лет певица скончалась от острой сердечной недостаточности. 21 марта Юлию Началову похоронили, а вскоре охранник кладбища рассказал жуткую историю, которая не могла остаться без внимания.
В течение предвыборной кампании и после победы Владимира Зеленского на президентских выборах внимание публики было приковано к новоиспеченной первой леди, которая всячески поддерживала супруга. Стоит отметить, до этого Елена Зеленская вела закрытый образ жизни, крайне редко появляясь на светских мероприятиях. Фото Елены практически не появлялись в Сети, однако сам Владимир Зеленский поделился солнечным снимком жены без макияжа, который не на шутку заинтересовал читателей.
23 мая наконец стало официально известно, что Алексей Потапенко и Настя Каменских состоят в романтических отношениях. В этот же день пара обручилась. Однако наибольшее внимание привлекла экс-супруга Потапа Ирина Горовая, которая пришла на свадьбу с новым возлюбленным.
- Меган Маркл родила первенца
6 мая герцогиня Сассекская впервые стала мамой. У Меган Маркл и принца Гарри родился сын Арчи Харрисон, и это событие обсуждал весь мир.
- Никита Добрынин и Дарья Квиткова
Стоит также отметить, в мае состоялся финал романтического реалити "Холостяк 9", победительницей которого стала Дарья Квиткова. Учитывая тот факт, что до этого все пары расходились после проекта, публику интересовало, как сложились отношения Никиты Добрынина и Даши Квитковой.
Украинская певица Алина Гросу в июне отгуляла со своим новоиспеченным мужем Александром пышную свадьбу в итальянском городе Абано-Терме. Роскошную церемонию бракосочетания, которая была оформлена в венецианском стиле, посетили звезды украинского шоу-бизнеса – крестная мама невесты Ирина Билык, экс-супруг дивы Дмитрий Коляденко, певцы Павел Зибров и Виталий Козловский, а также ведущая Катя Осадчая. А фото со свадьбы поистине "взорвало" Сеть.
- "Обнаженное" фото Насти Каменских
Ни для кого не секрет, что Настя Каменских часто радует подписчиков сексуальными фото, на которых охотно демонстрирует аппетитные формы. После свадьбы с Потапом певица стала делать это еще чаще.
На своей странице в Instagram Настя Каменских поделилась кадром, на котором позирует в постели полностью обнаженной. На снимке артистка сидит задом, демонстрируя красивую талию и превосходный загар. По словам Насти Каменских, снимок сделал ее муж Потап.
После громкого развода Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу артистка перестала скрывать свои отношения с новым парнем – саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Более того, пара делится совместными романтическими фото со своими поклонниками. Так, 26-летний Егор Глеб опубликовал романтическое фото, на котором они с Ани Лорак нежно целуются. Реакция экс-супруга Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу не заставила себя ждать, став топ-темой августа.
Мужчина завел новый роман и перестал скрывать свою возлюбленную. Турецкий бизнесмен опубликовал красноречивые совместные снимки с отдыха на испанском курорте Пальма-де-Майорка. Как выяснилось, эффектную брюнетку зовут Сания Ахметова. Поговаривают, что пара уже вместе целый год.
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк находится в больнице уже несколько месяцев. В сентябре появилась информация, что звезду сериала "Моя прекрасная няня" взяли под охрану и прооперировали. Достоверно неизвестно, в каком состоянии находится звезда сериала "Моя прекрасная няня", но, по информации СМИ, в палату к Анастасии Заворотнюк уже приходил нотариус, чтобы оставить завещание. Публика не прошла мимо этой новости.
8 октября в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках состоялась церемония прощания с украинской актрисой Мариной Куклиной. 33-летняя артистка скончалась от рака 5 октября.
До последнего близкие и сама Марина верили, что недуг удастся побороть. Заболевание диагностировали год назад, и родные актрисы сделали все, чтобы собрать деньги на лечение. Марина Май-Куклина (в браке она носила двойную фамилию) не скрывала своей болезни, часто публиковала снимки и показывала, как выглядит после химиотерапии. Сеансы излучения кардинально повлияли на внешность Марины – у нее выпали волосы и она заметно увеличилась в объемах. Но кое-что оставалось неизменным – ее лучезарная улыбка и блеск в глазах василькового цвета.
Прервать съемки ради жены – это так романтично! И, конечно, такая новость не может остаться без внимания. Известный украинский телепутешественник прервал экспедицию, чтобы поздравить с днем рождения свою жену Александру Кучеренко. Дмитрий Комаров порадовал супругу приездом и пара решила на сутки отправиться в Прагу, где на тот момент стартовала подготовка к Новому году.
Обладательница титула "Мисс Львов 2018" Наталья Болюх на днях оказалась в центре скандала из-за поездки в Москву. Так, на своей странице в Instagram 24-летняя девушка опубликовала кадры, которые были сделаны во время поездки в российскую столицу. Более того, она скрыла этот факт и рассказала журналистам, что отправилась в Амстердам.
Позже девушка заявила, что у нее много друзей в России, которые разделяют ее мысли и видение касательно политической ситуации. Но скандал с ее поездкой получил продолжение. Дело в том, что ее друг, чиновник российской Государственной Думы Алик Назарян, который и постил фотографии Натальи на своей странице в Instagram, резко высказался об Украине и Крыме.
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