ТОП персон 2019 года, которыми вы интересовались чаще всего

Самые популярные знаменитости на Сегодня.Lifestyle

Самые популярные звезды 2019 Фото: Instagram.com

Громкие достижения, резонансные скандалы, обсуждаемые свадьбы – мы провожаем уходящий год всевозможными итогами, и в этот раз делимся с вами топ-темами и знаменитостями, которые стали наиболее читаемыми на Сегодня.Lifestyle в 2019-м.

Леся Никитюк – январь

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В период новогодних праздников телеведущая опубликовала фото, на котором позирует в экстремально короткой юбке. Леся Никитюк и ее потрясающе длинные ноги стали наиболее читаемыми в январе 2019.

Алла Пугачева – февраль

Алла Пугачева Фото: Facebook

Тема доходов всегда интересовала публику, особенно когда речь идет об Алле Пугачевой, чей гонорар равен стоимости нескольких квартир в Киеве. Пенсия Примадонны составляет около 17 тысяч рублей (около семи тысяч гривен), а основным заработком остаются корпоративы. Сколько стоит частное выступление Примадонны – главный вопрос февраля.

Юлия Началова – март

Юлия Началова Фото: instagram.com/julianachalova

16 марта умерла Юлия Началова. Несмотря на мощную поддержку родственников, звездных друзей и поклонников, в возрасте 38 лет певица скончалась от острой сердечной недостаточности. 21 марта Юлию Началову похоронили, а вскоре охранник кладбища рассказал жуткую историю, которая не могла остаться без внимания.

Елена Зеленская – апрель

Первая леди Елена Зеленская Фото: vogue.ua

В течение предвыборной кампании и после победы Владимира Зеленского на президентских выборах внимание публики было приковано к новоиспеченной первой леди, которая всячески поддерживала супруга. Стоит отметить, до этого Елена Зеленская вела закрытый образ жизни, крайне редко появляясь на светских мероприятиях. Фото Елены практически не появлялись в Сети, однако сам Владимир Зеленский поделился солнечным снимком жены без макияжа, который не на шутку заинтересовал читателей.

Свадьба Насти Каменских и Потапа – май

Свадьба Насти Каменских и Потапа Фото: instagram.com/kamenskux

23 мая наконец стало официально известно, что Алексей Потапенко и Настя Каменских состоят в романтических отношениях. В этот же день пара обручилась. Однако наибольшее внимание привлекла экс-супруга Потапа Ирина Горовая, которая пришла на свадьбу с новым возлюбленным.

Меган Маркл родила первенца

6 мая герцогиня Сассекская впервые стала мамой. У Меган Маркл и принца Гарри родился сын Арчи Харрисон, и это событие обсуждал весь мир.

Никита Добрынин и Дарья Квиткова

Стоит также отметить, в мае состоялся финал романтического реалити "Холостяк 9", победительницей которого стала Дарья Квиткова. Учитывая тот факт, что до этого все пары расходились после проекта, публику интересовало, как сложились отношения Никиты Добрынина и Даши Квитковой.

Свадьба Алины Гросу – июнь

Алина Гросу с мужем Александром Фото: instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу в июне отгуляла со своим новоиспеченным мужем Александром пышную свадьбу в итальянском городе Абано-Терме. Роскошную церемонию бракосочетания, которая была оформлена в венецианском стиле, посетили звезды украинского шоу-бизнеса – крестная мама невесты Ирина Билык, экс-супруг дивы Дмитрий Коляденко, певцы Павел Зибров и Виталий Козловский, а также ведущая Катя Осадчая. А фото со свадьбы поистине "взорвало" Сеть.

"Обнаженное" фото Насти Каменских

Ни для кого не секрет, что Настя Каменских часто радует подписчиков сексуальными фото, на которых охотно демонстрирует аппетитные формы. После свадьбы с Потапом певица стала делать это еще чаще.

На своей странице в Instagram Настя Каменских поделилась кадром, на котором позирует в постели полностью обнаженной. На снимке артистка сидит задом, демонстрируя красивую талию и превосходный загар. По словам Насти Каменских, снимок сделал ее муж Потап.

Ани Лорак – июль

Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

После громкого развода Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу артистка перестала скрывать свои отношения с новым парнем – саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Более того, пара делится совместными романтическими фото со своими поклонниками. Так, 26-летний Егор Глеб опубликовал романтическое фото, на котором они с Ани Лорак нежно целуются. Реакция экс-супруга Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу не заставила себя ждать, став топ-темой августа.

Экс-супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу – август

Мурат Налчаджиоглу и Сания Фото: Instagram.com

Мужчина завел новый роман и перестал скрывать свою возлюбленную. Турецкий бизнесмен опубликовал красноречивые совместные снимки с отдыха на испанском курорте Пальма-де-Майорка. Как выяснилось, эффектную брюнетку зовут Сания Ахметова. Поговаривают, что пара уже вместе целый год.

Анастасия Заворотнюк – сентябрь

Анастасия Заворотнюк Фото: YouTube

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк находится в больнице уже несколько месяцев. В сентябре появилась информация, что звезду сериала "Моя прекрасная няня" взяли под охрану и прооперировали. Достоверно неизвестно, в каком состоянии находится звезда сериала "Моя прекрасная няня", но, по информации СМИ, в палату к Анастасии Заворотнюк уже приходил нотариус, чтобы оставить завещание. Публика не прошла мимо этой новости.

Марина Куклина – октябрь

Марина Куклина Фото: Facebook

8 октября в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках состоялась церемония прощания с украинской актрисой Мариной Куклиной. 33-летняя артистка скончалась от рака 5 октября.

До последнего близкие и сама Марина верили, что недуг удастся побороть. Заболевание диагностировали год назад, и родные актрисы сделали все, чтобы собрать деньги на лечение. Марина Май-Куклина (в браке она носила двойную фамилию) не скрывала своей болезни, часто публиковала снимки и показывала, как выглядит после химиотерапии. Сеансы излучения кардинально повлияли на внешность Марины – у нее выпали волосы и она заметно увеличилась в объемах. Но кое-что оставалось неизменным – ее лучезарная улыбка и блеск в глазах василькового цвета.

Дмитрий Комаров

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко Фото: instagram.com/aakucherenko

Прервать съемки ради жены – это так романтично! И, конечно, такая новость не может остаться без внимания. Известный украинский телепутешественник прервал экспедицию, чтобы поздравить с днем рождения свою жену Александру Кучеренко. Дмитрий Комаров порадовал супругу приездом и пара решила на сутки отправиться в Прагу, где на тот момент стартовала подготовка к Новому году.

"Мисс Львова 2018" Наталья Болюх

"Мисс Львов 2018" Наталья Болюх Фото: Instagram.com

Обладательница титула "Мисс Львов 2018" Наталья Болюх на днях оказалась в центре скандала из-за поездки в Москву. Так, на своей странице в Instagram 24-летняя девушка опубликовала кадры, которые были сделаны во время поездки в российскую столицу. Более того, она скрыла этот факт и рассказала журналистам, что отправилась в Амстердам.

Позже девушка заявила, что у нее много друзей в России, которые разделяют ее мысли и видение касательно политической ситуации. Но скандал с ее поездкой получил продолжение. Дело в том, что ее друг, чиновник российской Государственной Думы Алик Назарян, который и постил фотографии Натальи на своей странице в Instagram, резко высказался об Украине и Крыме.

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