Топлес на диване: Эмили Ратаковски опубликовала новое фото

Американская модель Эмили Ратаковски снялась в соблазнительной фотосессии для мартовского выпуска знаменитого журнала Vanity Fair. Серию снимков для издания Эмили разместила у себя в Instagram.

Эмили опубликовала еще один снимок, на котором она позирует топлес на диване. Для поклонников модели ее "голые" фото – дело привычное. На этот раз несколько подписчиков решили пошутить в комментариях и сделали комплимент не самой Эмили, а дивану: "Отличный диван, где такой купить?", "Я искал такой уже давно", "Диван красивый и вообще интерьер отличный, ах, да, и Эмили хороша", – пишут пользователи Instagram в комментариях.

Фото: instagram.com/emrata

Ранее Эмили Ратаковски разместила соблазнительный ролик в нижнем белье. 26-летняя Ратаковски часто снимается в рекламных кампаниях известных брендов, в том числе марок нижнего белья. 26-летняя модель стала известность после съемки топлес в клипе Робина Тика "Blurred Lines".

Ранее Эмили Ратаковски снялась в рекламной кампании для бренда DL1961.