Торт без сахара и беседа с королевской семьей: какой праздник Меган Маркл и принц Гарри устроят сыну

Родственники Арчи поздравят его по видеосвязи

6 мая 2019 года на свет появился первенец принца Гарри и его супруги Меган Маркл – Арчи Харрисон. За этот год в жизни его родителей много что изменилось – супруги приняли решение сложить королевские обязанности и переехать сначала в Канаду, а потом в Америку. Планы по празднованию первого дня рождения Арчи были грандиозные, но в связи с пандемией коронавируса Меган Маркл и принц Гарри отказались от поездки в Великобританию.

Как сообщает издание Daily Mail, день рождения первенца супруги будут отмечать в узком семейном кругу. Но, как полагается, с праздничным тортом. Правда, без сахара. Меган тщательно следит за питанием своей семьи.

Принц Гарри с Меган Маркл и сыном Арчи Фото: Getty Images

"Королева планирует поздравить правнука по видеосвязи. Но больше всего радуются дети Кейт и Уильяма – они, в отличие от Елизаветы, не видели своего маленького двоюродного брата уже несколько месяцев, так что им не терпится увидеть, как он вырос. Торт, скорее всего, будет органичным и не сладким. Гарри и Меган придерживаются правильного питания и стараются с самого детства приучать к нему своего сына", – рассказывает изданию королевский эксперт Кэти Николл.

По ее словам, в этом году именинник вряд ли получит много подарков, так как у него есть "все, что ему нужно". Пара, вероятно, оценит подарки "со смыслом" – такие как пожертвования в детские благотворительные организации.

А пока Арчи принимает поздравления от родственников в интернете. Так, в своих официальных аккаунтах праздничные публикации уже разметили герцоги Кембриджские и королевская семья, пожелав сыну Меган Маркл и принца Гарри счастливого праздника.

"Желаем Арчи счастливого первого дня рождения", – говорится на странице Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

"С днем рождения, Арчи Маунтбеттен-Виндзор. С твоим первым праздником", – такой пост опубликован в аккаунте королевской семьи.

Меган Маркл и Гарри решили приобрести поместье в Малибу – смотрите сюжет по теме:

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри случайно расcекретили ласковое прозвище сына.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться