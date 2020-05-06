Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Торт без сахара и беседа с королевской семьей: какой праздник Меган Маркл и принц Гарри устроят сыну

Родственники Арчи поздравят его по видеосвязи

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 14:04

6 мая 2019 года на свет появился первенец принца Гарри и его супруги Меган Маркл – Арчи Харрисон. За этот год в жизни его родителей много что изменилось – супруги приняли решение сложить королевские обязанности и переехать сначала в Канаду, а потом в Америку. Планы по празднованию первого дня рождения Арчи были грандиозные, но в связи с пандемией коронавируса Меган Маркл и принц Гарри отказались от поездки в Великобританию.

Как сообщает издание Daily Mail, день рождения первенца супруги будут отмечать в узком семейном кругу. Но, как полагается, с праздничным тортом. Правда, без сахара. Меган тщательно следит за питанием своей семьи.

Принц Гарри с Меган Маркл и сыном Арчи
Принц Гарри с Меган Маркл и сыном Арчи
Фото: Getty Images

"Королева планирует поздравить правнука по видеосвязи. Но больше всего радуются дети Кейт и Уильяма – они, в отличие от Елизаветы, не видели своего маленького двоюродного брата уже несколько месяцев, так что им не терпится увидеть, как он вырос. Торт, скорее всего, будет органичным и не сладким. Гарри и Меган придерживаются правильного питания и стараются с самого детства приучать к нему своего сына", – рассказывает изданию королевский эксперт Кэти Николл.

Читайте также:
Арчи Харрисону исполняется год: все, что нужно знать о сыне Меган Мракл и принца Гарри

По ее словам, в этом году именинник вряд ли получит много подарков, так как у него есть "все, что ему нужно". Пара, вероятно, оценит подарки "со смыслом" – такие как пожертвования в детские благотворительные организации.

А пока Арчи принимает поздравления от родственников в интернете. Так, в своих официальных аккаунтах праздничные публикации уже разметили герцоги Кембриджские и королевская семья, пожелав сыну Меган Маркл и принца Гарри счастливого праздника.

"Желаем Арчи счастливого первого дня рождения", – говорится на странице Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

"С днем рождения, Арчи Маунтбеттен-Виндзор. С твоим первым праздником", – такой пост опубликован в аккаунте королевской семьи.

Меган Маркл и Гарри решили приобрести поместье в Малибу – смотрите сюжет по теме:

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри случайно расcекретили ласковое прозвище сына.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Арчи Харрисону исполняется год: все, что нужно знать о сыне Меган Мракл и принца Гарри Меган Маркл проиграла журналистам в суде: подробности дела "Кейт бы не терпела": Меган Маркл пожаловалась на королевскую семью
принц Гарри день рождения королевская семья Меган Маркл Арчи Харрисон
Реклама

Новости партнеров

Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
Однодневное голодание: за это открытие дали Нобелевскую премию
Однодневное голодание: за это открытие дали Нобелевскую премию
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко

Популярные статьи

Сегодня, 12:08Fun

День матери в Украине: дата, история и значение праздника

Сегодня, 11:40Fun

День святого Юрия 2020: что нельзя делать

Сегодня, 08:13Fun

Он не упал на Землю: разгадана тайна легендарного Тунгусского метеорита

Сегодня, 05:00Fun

6 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 15:20Food

Как приготовить американское печенье с конфетами

Вчера, 14:16Food

Вегетарианские рецепты супов: ТОП-5 идей для обеда

Вчера, 08:06Шоу-бизнес

День рождения Адель: чем прославилась британская певица

Вчера, 07:00Food

Как правильно приготовить шампиньоны на костре

4 маяFood

Каркаде: все, что нужно знать о чайном напитке

4 маяШоу-бизнес

"Может, с ней он поменяется": Слава Каминская заявила, что новой избраннице не повезло с ее экс-мужем

4 маяWellness

ТОП-10 самых опасных мифов о клещах

4 маяШоу-бизнес

Алена Шоптенко впервые прокомментировала развод с Дикусаром: "Над отношениями нужно работать"

4 маяШоу-бизнес

Умер музыкант группы "Ласковый май": Андрей Разин назвал причину смерти

4 маяШоу-бизнес

Насте Каменских – 33: интересные факты из жизни певицы, о которых вы не знали

3 маяАфиша

Трансляция церемонии вручения кинопремии Золота Дзиґа-2020: полное видео

3 маяАфиша

Золота Дзиґа-2020: полный список победителей

Новости партнеров

Досі не забув: найкрасивіший український актор розповів про зради
Досі не забув: найкрасивіший український актор розповів про зради
От скумбрии не оторваться: сухой засол методом северян
От скумбрии не оторваться: сухой засол методом северян
Анна Кошмал оголилася на камеру, показавши те, що не прийнято
Анна Кошмал оголилася на камеру, показавши те, що не прийнято
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Відео: Горбунов від душі
Відео: Горбунов від душі "б'є" свою дружину Катю Осадчу в свято
Почему надо пить воду с медом и лимоном по утрам: 6 причин
Почему надо пить воду с медом и лимоном по утрам: 6 причин
Врач рассказала о совершенно новых симптомах коронавируса
Врач рассказала о совершенно новых симптомах коронавируса
Высыпаем стакан сыра в муку и мгновенное блюдо уже на столе
Высыпаем стакан сыра в муку и мгновенное блюдо уже на столе