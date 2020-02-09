Тосты из цветной капусты и молочные коктейли на овсяном молоке: чем будут угощать звезд "Оскара – 2020"

Декорации к Оскару уже готовы, идут последние приготовления

Жареные тосты из цветной капусты, молочные коктейли на овсяной молоке. А еще бургеры без мяса и вино за сотни тысяч долларов – всем этим будут угощать звезд уже после церемонии "Оскара – 2020".

Пока голливудские звезды только собираются на красную дорожку, на ней на всю зажигают их двойники.

Впрочем, за высокий забор, который перекрыл часть Аллеи звезд, псевдозвезд не пускают. Каждые 15 метров дежурит охрана.

Декорации к Оскару уже готовы, идут последние приготовления. Красную дорожку накрыли пленкой, чтобы не испачкали, тем временем организаторы пока прогоняют сценарий.

Узнайте также, как идут последние приготовления к "Оскару-2020":

Кто-то играет роль Рене Зельвегер, кто-то – заменяет Хоакина Феникса, кстати, одного из фаворитов премии. Каждый шаг оттачивают до секунды. Но стоит отойти всего лишь на несколько метров, можно увидеть совсем другой сценарий: кто продаст больше хот-догов – соревнуются мексиканцы.

Просят 5 долларов за штуку. Покупателей, правда, не много. Возможно, продажи упали за новых правил 92-ой киноцеремонии.

В этом году организаторы "Оскара – 2020" решили отказаться от пластика и животной пищи. Журналистов угощали фруктами и выпечкой на ​​деревянных тарелках.

Впервые пускают прессу в музей кинематографии. "Сегодня" – единственные из украинских журналистов, кому удалось попасть внутрь до официального открытия.

Музей кинематографии откроет свои двери для посетителей в этом году. На его строительство собрали 368 миллионов долларов.

Хотя стены еще голые и штукатурка сырая – здесь постелили красную дорожку, как и положено в Голливуде. Чтобы узнать, кто первым встанет на дорожку и какие еще сюрпризы приготовили организаторы – смотрите эксклюзивную трансляцию церемонии "Оскара – 2020" на телеканале "Украина" в ночь на понедельник, 10 февраля.

Как сообщалось ранее, ведущими ночи "Оскара" на телеканале "Украина" будут звезды программы "Зірковий шлях" – Алена Винницкая, Тимур Мирошниченко и Монро. Эксклюзивная трансляция начнется в 1:30, когда селебритис выйдут на самую известную в мире красную дорожку.

В этом году за главный "Оскар" в номинации "Лучший фильм" будут соревноваться девять кинолент: "Ford против Ferrari", "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Маленькие женщины", "Брачная история", "1917", "Однажды…в Голливуде", "Паразиты".

За лучший фильм 2020 года можно проголосовать здесь.

Кроме того, следить за главным кинособытием зрители смогут и на сайте Сегодня.Lifestyle, где будет идти текстовая онлайн-трансляция.

Накануне мероприятия звезды телеканала "Украина" поделились комментариями о номинантах этого года. Так, Анатолий Анатолич считает фаворитом в категории "Лучшая женская роль" актрису Сиршу Ронан, которая сыграла в киноленте "Маленькие женщины".

Мария Мельник отдала предпочтение голливудскому красавчику Леонардо Ди Каприо, который претендует на победу в номинации "Лучшая мужская роль". Он сыграл в фильме Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде".

А вот Лилию Ребрик поразила картина "Брачная история" со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером в главных ролях. Этой киноленте телеведущая отдала бы "Оскар" за лучший фильм.

Ранее украинский эксперт назвала вероятных призеров Оскара 2020.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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