Тотальное перевоплощение: в сети обсуждают Машу Ефросинину и ее мужа

Телеведущая отмечает 16-летие со дня свадьбы

Маша Ефросинина с мужем Тимуром Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Популярная телеведущая Маша Ефросинина и ее муж Тимур Хромаев, которые недавно показали подросшего сына, празднуют "топазовую свадьбу" – 16 лет со дня бракосочетания. В своем Instagram Мария опубликовала архивное свадебное фото, на котором их с супругом совершенно не узнать.

Как Маша Ефросинина борется со стрессом, смотрите в коротком ролике:

В социальной сети Ефросинина поделилась с поклонниками воспоминаниями о том, как прошел один из главных дней в ее жизни. К посту она добавила совместные кадры с Хромаевым тогда и сейчас.

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"А в этот день 16 лет назад у меня была самая сказочная свадьба: с лезгинкой и украинскими песнями. С градом и солнцем! С голубями, поселившимися в последствии надолго на крыше дома! С платьем, которое нужно было расстегивать 40 минут, чтобы сходить по нужде! И с артисткой цыганского ансамбля, которая, по неведомой причине, с ансамблем своим не уехала, а появилась внезапно во время моего броска букета ...и, понятное дело, отхватила его себе ... Подруги мои были "сильно этому рады", – написала Мария.

Ведущая добавила, что жениться Тимуру пришлось пребывая в не здоровом состоянии: "Наша весёлая и незабываемая свадьба, Тимуряха, во время которой у тебя была температура 39,5... Но знай, все эти 16 лет я искренне верю, что температурил ты тогда от счастья".

Фолловеры звезды поздравили пару с символичной датой, а также отметили, что за эти 16 лет Маша и Тимур очень изменились.

"Ваш муж изменился до неузнаваемости", "Тот случай, когда и муж и жена с годами стали только краше", "Чоловік змінився, не схожий на себе", "Ну капец! Вы в 2 раза меньше стали!!! Моя бабуля не одобрила бы", – пишут в комментариях.

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