Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тотальное перевоплощение: в сети обсуждают Машу Ефросинину и ее мужа

Телеведущая отмечает 16-летие со дня свадьбы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:36
Маша Ефросинина с мужем Тимуром
Маша Ефросинина с мужем Тимуром
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Популярная телеведущая Маша Ефросинина и ее муж Тимур Хромаев, которые недавно показали подросшего сына, празднуют "топазовую свадьбу" – 16 лет со дня бракосочетания. В своем Instagram Мария опубликовала архивное свадебное фото, на котором их с супругом совершенно не узнать.

Как Маша Ефросинина борется со стрессом, смотрите в коротком ролике:

В социальной сети Ефросинина поделилась с поклонниками воспоминаниями о том, как прошел один из главных дней в ее жизни. К посту она добавила совместные кадры с Хромаевым тогда и сейчас.

INSTAGRAM

"А в этот день 16 лет назад у меня была самая сказочная свадьба: с лезгинкой и украинскими песнями. С градом и солнцем! С голубями, поселившимися в последствии надолго на крыше дома! С платьем, которое нужно было расстегивать 40 минут, чтобы сходить по нужде! И с артисткой цыганского ансамбля, которая, по неведомой причине, с ансамблем своим не уехала, а появилась внезапно во время моего броска букета ...и, понятное дело, отхватила его себе ... Подруги мои были "сильно этому рады", – написала Мария.

Ведущая добавила, что жениться Тимуру пришлось пребывая в не здоровом состоянии: "Наша весёлая и незабываемая свадьба, Тимуряха, во время которой у тебя была температура 39,5... Но знай, все эти 16 лет я искренне верю, что температурил ты тогда от счастья".

Фолловеры звезды поздравили пару с символичной датой, а также отметили, что за эти 16 лет Маша и Тимур очень изменились.

"Ваш муж изменился до неузнаваемости", "Тот случай, когда и муж и жена с годами стали только краше", "Чоловік змінився, не схожий на себе", "Ну капец! Вы в 2 раза меньше стали!!! Моя бабуля не одобрила бы", – пишут в комментариях.

А недавно мы рассказывали о ТОП-15 крепких пар украинского шоубизнеса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Ксения Собчак в белом платье заинтриговала фанатов: фото Павел Зибров женился в третий раз: фото "Ты - великая женщина": Топалов поздравил Тодоренко с годовщиной
свадьба годовщина ведущая Маша Ефросинина Тимур Хромаев
Реклама

Новости партнеров

Блюдо дня: голубцы-пятиминутка
Блюдо дня: голубцы-пятиминутка
Самая красивая девочка в мире выросла и показала, как изменилась
Самая красивая девочка в мире выросла и показала, как изменилась
Колбаса может вызвать опасную инфекцию. Умирает каждый 5-й
Колбаса может вызвать опасную инфекцию. Умирает каждый 5-й
9 доказанных плюсов от употребления рыбы
9 доказанных плюсов от употребления рыбы

Популярные статьи

Сегодня, 12:07Events

Когда будет линейка 1 сентября в 2019 году: перенос праздника

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 31 августа: все знаки зодиака

Вчера, 16:30Шоу-бизнес

"От нее осталось только имя": Алина Гросу попала под шквал критики

Вчера, 12:59Events

Сегодня особенное новолуние 2019: что нельзя делать в день Черной Луны

Вчера, 12:33Fun

Пес пожертвовал жизнью ради спасения хозяина и его семьи

Вчера, 09:27Техно

Популярное приложение заразило 100 миллионов смартфонов

29 августаFun

Жена устала от слишком хорошего мужа и подала на развод

29 августаШоу-бизнес

"Меня пытаются убить": в Москве скончался актер Александр Числов

29 августаШоу-бизнес

Филипп Киркоров устроил скандал на Новой волне: видео 18+

29 августаFun

Платье невесты с цветами в области декольте высмеяли в сети: фото

29 августаТехно

Третье сентября – день обновления: Google выпускает Android 10

29 августаПсихология

Гороскоп на 29 августа: все знаки зодиака

28 августаШоу-бизнес

Возлюбленная экс-мужа Ани Лорак показала, как ее балует любимый

28 августаШоу-бизнес

Актер сериала "Мажор" попал в реанимацию после избиения

28 августаFun

28 августа: какой сегодня праздник и что ни в коем случае нельзя делать

28 августаEvents

Успение Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в картинках и прозе

Новости партнеров

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул
Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул
Ученые нашли лучший способ сохранить ум и здоровье в старости
Ученые нашли лучший способ сохранить ум и здоровье в старости
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
На что способно обычное дегтярное мыло
На что способно обычное дегтярное мыло
Запрещенные вещи при жарке рыбы
Запрещенные вещи при жарке рыбы
Как помочь организму при резкой перемене погоды
Как помочь организму при резкой перемене погоды
Названы два главных правила здорового питания
Названы два главных правила здорового питания