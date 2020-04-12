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Тоже в изоляции: как празднует Пасху-2020 королевская семья

Королева Елизавета II обратилась к британцам

Инна Петрова
Сегодня, 15:50

В этом году из-за коронавируса празднование Пасхи для католиков и православных христиан проходит дома. Сегодня, 12 апреля, католический мир отмечает Пасху-2020. Королевская семья поздравила британцев со светлым днем и напомнила о важности самоизоляции. Смотрите, как отмечают Пасху-2020 королева Елизавета II, Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Ее Величество обратилась к британскому народу с посланием. В ночь на воскресенье, 12 апреля, в Сети появился пост от имени Елизаветы ІІ, где та отметила, что Пасха – это время светлого преодоления тьмы, а коронавирусу не удастся победить общественный дух.

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"В этом году Пасха для многих из нас будет разной, но, самоизолируясь, мы бережем других. Но Пасха не отменяется. Действительно, она нужна нам как никогда. Мы знаем, что коронавирус нас не одолеет", – говорится в обращении королевы Елизаветы II.

А вот герцоги Кембриджские не такие многословные. В Instagram Кейт и Уильяма опубликовано короткое поздравление с Пасхой.

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"Желаем всем безопасной и счастливой Пасхи. Оставайтесь дома. Берегите жизнь", – написали Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Ранее мы рассказывали, как западные знаменитости поздравляют с католической Пасхой.

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