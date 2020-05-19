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Тоже в тренде: Ани Лорак завела аккаунт в TikTok

Ранее в соцсети зарегистрировались NK и Надя Дорофеева

Инна Петрова
Сегодня, 20:16

Ани Лорак, которая недавно вспомнила, как представляла Украину на "Евровидении", завела аккаунт в TikTok. Певица весьма оригинальным способом сообщила об этом своим поклонникам в Instagram.

А вот мэр Киева Виталий Кличко зарегистрировался в социальной сети TikTok еще в декабре минувшего года. Каким было его первое видео, мы писали здесь.

Певица Ани Лорак
Певица Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

Социальная сеть TikTok привлекает все больше звезд отечественного шоу-бизнеса, потому что сейчас находится на пике популярности. Множество знаменитостей, как украинских, так и зарубежных, зарегистрировались в TikTok и снимают вирусные видео. Теперь к тренду присоединилась и 41-летняя Ани Лорак.

В Instagram Лорак разместила видео, в котором появляется в разных образах: в коротких платьях, в спортивном луке, в повседневной домашней одежде. Она сообщила фанам, что теперь ее можно найти в еще одной социальной сети, и призвала подписаться на ее страницу.

INSTAGRAM

"Друзья, теперь я есть и в TikTok. Подписывайтесь на мою страницу по ссылке в профиле. Мы приготовили много интересного для вас", – добавила в посте исполнительница.

С начала самоизоляции свои ролики в этом приложении уже успели опубликовать Настя Каменских, Светлана Лобода, Алина Гросу, Надя Дорофеева, LittleBig, Рита Ора, Энтони Хопкинс и другие.

О новом возлюбленном Ани Лорак смотрите в сюжете:

А пока концерты отменены, звезды придумывают новые способы получения доходов. Читайте, как артисты зарабатывают на карантине.

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