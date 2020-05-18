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"Девочка умерла в дороге": Джамала поделилась личной трагедией ее семьи

Певица почтила память своей прабабушки и ее детей

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:01

Беременная вторым ребенком Джамала поделилась с поклонниками личной историей своей семьи. На своей странице в Instagram украинская певица опубликовала пост, приуроченный к 18 мая. Именно в этот день 1944 года прабабушку звезды с пятью маленьким детьми на руках принудительно отправили в Среднюю Азии. По дороге умерла дочка прабабушки и ей даже не разрешили похоронить ребенка.

По словам артистки, ей повезло лично услышать эту историю от своей прабабушки. И сейчас Джамала пересказывает ее, чтобы не забыть, ведь меньшее, что она может сделать для своей семьи – помнить события тех годов. ⠀

Семья Джамалы
Семья Джамалы
Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Хочу рассказать вам о 18 мая 1944. Это очень личная история. Это трагедия моей семьи. Утром мою прабабушку Назилхан с пятью маленьким детьми на руках посадили в товарные вагоны и отправили в Среднюю Азии. В то время, когда она ждала мужа с войны. Ехали они в ужасных условиях почти две недели. Маленький ребенок, доченька, к сожалению, умерла в дороге. Девочку не дали похоронить, советские солдаты забрали ее у матери", – поделилась Джамала.

Смотрите в сюжете, как Джамала проводит время на карантине:

Как рассказывает исполнительница, 18 мая в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа у них с отцом была традиция – ездить на митинг в Симферополь. Но после оккупации полуострова это стало невозможным, поэтому Джамала надеется, что ее сын когда-то сможет возродить традицию.

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"У нас с папой была традиция – каждые 18 мая мы ездили на митинг в Симферополь. Это был не только День памяти, это был день встреч. Много родственников, друзей встречались на площади. Очень хочу, чтобы мой сын, как когда-то и маленькая я, приходил на площадь в Крыму и чествовал память погибших. Чтобы он знал и помнил историю крымскотатарского народа", – добавила певица.

Также Джамала рассказала, как проводит время на карантине из-за пандемии коронавируса.

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