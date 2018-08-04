Транжиры и жадины Голливуда: сколько звезды оставляют "на чай" в ресторанах

У каждой знаменитости свое представление о щедрости

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Дженнифер Энистон в юности работала официанткой в ресторане на Манхэттене, поэтому актриса никогда не забывает поблагодарить за обслуживание, ведь отлично помнит, насколько тяжелая эта работа.

На чаевые не скупится и Сандра Баллок: она также прошла в юности испытание работой официанткой.

Сандра Баллок презирает жадин Фото: скриншот

Однажды на прогулке с сыном Джексоном в Лос-Анджелесе Шарлиз Терон решила порадовать мальчика замороженным йогуртом с фруктами. Но голливудская актриса обнаружила, что забыла кошелек дома и не смогла заплатить за порцию сладкого.

Продавщица, узнав Шарлиз, разрешила ей принести деньги позже и, нужно сказать, сделала она это не зря. Через час Шарлиз вернулась в магазин замороженного йогурта и вручила ей 100-долларовую купюру – при том, что сладкое стоило всего 3,75. Таким образом, за свое понимание и доброту продавец получила чаевые в размере 96 долларов.

Впечатляет своей щедростью и Джонни Депп. В ресторанных кругах актер известен как любитель оставить огромные чаевые. Его рекорд – 4 тысячи долларов. Именно такую сумму Джонни однажды дал бармену в стейк-хаусе в Чикаго. Тот весь вечер подливал Деппу элитный сорт виски, поэтому заслужил награду.

Джонни Депп славится своей щедростью Фото: скриншот

Платит за себя и "того парня" гуляка Чарли Шин. Однажды он узнал, что известный футболист оставил в его любимом ресторане 20 центов чаевых. Актера настолько возмутила такая жадность, что Чарли прислал официанту 1000 долларов от своего имени.

Рэппер Джей Зи также щедро платит за свои причуды. Однажды он потратил 250 тысяч долларов на шампанское и оставил команде, которая его обслуживала, 50 тысяч сверху.

Но даже такой размах не превзойдет поступок известной телеведущей Эллен Дедженерес. Однажды она стала свидетелем, как официантка оплатила счет за двух женщин-военных. Девушка услышала, как те обсуждали свое тяжелое финансовое положение. В тот же день Эллен пригласила официантку на свою программу и вручила ей чек на 10 тысяч долларов, а потом еще и подарила девушке новенький автомобиль.

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Впрочем, не всегда встреча со знаменитостью в ресторане – гарантия хорошего заработка. Бритни Спирс никогда не оставляет чаевых, но если найдет в кармане несколько монет, любезно оставит их официанту. Возможно, это потому, что певица до сих пор нее имеет права управлять своим счетом?

У Мадонны такого оправдания нет, но 5 % от суммы – это максимум, который звезда оставляет "на чай".

Мэрайя Кэри любит посидеть в ресторане с друзьями даже после закрытия, и ничего не оставить официанту за сверхурочную работу. Но хит-парад зведных жадин возглавляет знаменитый гольфист Тайгер Вудс. Однажды в Лас-Вегасе он не побрезговал вернуться за чаевыми, которые дал официантке: спортсмен вспомнил, что заплатил ей дважды.

Напомним, ранее Джим Керри оставил в нью-йоркском ресторане "гигантские" чаевые. А Пэрис Хилтон оставила баснословные чаевые официантам нью-йоркского клуба.