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Травести-дива Монро – о самых нелепых слухах, возрасте и кулинарных предпочтениях

Монро стала ведущей "Зіркового шляху"

Телеведущая Монро Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

27 января на телеканале "Украина" вышел новый сезон программы "Зірковий шлях". Тайнами шоу-бизнеса со зрителями делятся Тимур Мирошниченко, Алена Винницкая и травести-дива Монро, которая стала третьей ведущей шоу. О том, почему не считает себя звездой, о коллекции парфюма и коронном блюде Монро рассказала в эксклюзивном интервью.

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Долго раздумывали над предложением присоединиться к Тимуру Мирошниченко и Алене Винницкой в качестве еще одной ведущей "Зіркового шляху"?

Однозначно это было неожиданностью, хотя уже как полгода раз в месяц выходила моя рейтинговая рубрика "В пику від Монро", но я взяла время на подумать. Я сомневалась: а уместна ли в утреннем эфире, а не будет ли формат сковывать мой темперамент и ограничивать мою свободу? Я переживала за свою личную занятость, и вообще, надо ли мне это?! Но после переговоров и согласования графиков и условий я согласилась. Это совершенно новый для меня формат. А именно – работа в команде, где нужно искать баланс и компромисс между ведущими.

Были знакомы с Тимуром и Аленой до проекта?

Конечно. Я приходила в студию, еще когда Алена вела с Александром Скичко, и раньше мы пару раз общались на тусовках. Тимура я знала еще с момента, когда он был голосом Евровидения. Я же фанатка этого конкурса. Один раз даже брала у него интервью. Так что это была не первая наша встреча. И мы знали, кто что из себя представляет. Все-таки не новички в шоу-бизнесе.

Монро стала ведущей "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Вам мешал когда-нибудь звездный статус?

А я не считаю себя звездой. Мой пример уникальный для украинского шоу-бизнеса, но я не звезда и не хочу ею быть. Хотя если кто-то считает и называет меня звездой, мне приятно.

Судя по Instagram, кому-то может показаться, что жизнь Монро – каждый день праздник. Так ли это и какие простые радости, возможно, остаются за кадром?

Вам не кажется. Так и есть. Все зависит же от отношения к жизни. Для меня нет плохого или хорошего, есть мое отношение и эмоции. И если бы вы внимательно следили (тонкий намек на подписку), то вы бы заметили, что мои радости состоят из деталей, нюансов и оттенков. Солнечный день, первая зелень, надпись на заборе, новый аромат, новые знания и открытия. Хотя раньше я восхищалась какими-то крупными вещами и событиями. Сейчас же радуюсь каждому мгновению и даже в минуты отчаяния стараюсь напомнить себе, что все пройдет. Останется только Шер!

Вы стали посещать парфюмерную школу. Расскажите об этом решении.

Я всегда питала страсть к парфюмерии, к истории создания легендарных ароматов, к флакончикам и их содержимому. Это определенный фетиш. Благо сейчас информации стало больше и парфюмерия переживает ренессанс. Я смотрю парфюмерные блоги, много читаю и, когда узнала про школу Елены Беловой, сразу решила, что нужно идти. Подумала – и сделала. Информации много, пока что перевариваю. Но над своим авторским ароматом уже думаю.

Травести-дива Монро Фото: Кристина Висилишин

Как много у вас парфюма?

Сейчас флаконов 70. Но в списке "хочу еще" около 20.

Самый нелепый слух, который слышали о себе...

Делала пластику носа, была любовницей Черновецкого, нюхаю кокаин.

Как часто готовите и что является вашим коронным блюдом?

Наверное, это прозвучит удивительно, но в основном питаюсь дома и готовлю сама. Утром яйца, каша с ягодами и фруктами, кофе и сыр. Обязательно в течение дня два салата, тушеные овощи и белок. А коронное блюдо – омлет.

Перед каким деликатесом не можете устоять?

Вкусно пожрать люблю. Особенно роллы, суши. Хотя это уже давно не деликатес. Когда-то пробовала икру ложками. Съела ровно одну столовую, слишком насыщенный вкус.

Монро в студии телеканала "Украина" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Экспресс-метод от Монро, чтобы согнать в рекордные сроки лишние килограммы перед важным мероприятием.

Вы знаете, если раньше я бы начала расписывать рацион, озвучивать упражнения, массаж, то сейчас скажу просто: не ешьте на ночь острого, соленого и сладкого, чтобы утром не отекать. Улыбнитесь себе в зеркало и наряжайтесь. Сколько у вас лишних кг и насколько они лишние – решать только вам.

Был ли у вас период паники, когда понимаешь, что время после 30, как многим кажется, бежит стремительнее?

Мне 42. И я не скрываю свой возраст, так что время паники прошло. Да и толку паниковать, когда все умрем. Главное, что ты после себя оставишь, какое наследие. Я вроде уже наследила.

Мимо каких книг не можете пройти в книжном магазине?

Это, пожалуй, самый лучший вопрос. Я обожаю бродить по книжным и парфюмерным магазинам. Сейчас это украинские авторы. Вообще украинское искусство и творчество переживают ренессанс. Конечно же, детективы и биографии.

Ранее мы также писали, что травести-дива Монро предстала в кардинально другом образе.

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