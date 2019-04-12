Травести-дива Монро предстала в кардинально другом образе

Монро также опубликовала сексуальные снимки и рассказала о курении

Монро в новом имидже Фото: instagram.com/monritta

Украинская травести-дива Монро любит эпатировать публику. В этот раз она удивила подписчиков кардинальной сменой имиджа. На своей странице в Instagram Монро опубликовала серию фото, на которых позирует с черными волосами, подстриженными под каре, удлиненной рубашке в клетку и бежевых туфлях-лодочках. Образ получился в меру дерзким и манящим.

Монро в сексуальном образе Фото: instagram.com/monritta

Монро в новом образе Фото: instagram.com/monritta

Кроме того, на снимках травести-дива держит в руке сигарету, хотя в реальной жизни, как признается Монро, она курила всего несколько раз.

"Так грустно, что хочется... Не поверите, но я никогда не курила. Баловалась разок другой, и то по малолетке и за компанию, Но чтобы длительный период – не-а. Вот просто не в кайф, и голова дурная, и ноги ватные. Бери под белы рученьки, пакуй в кузов и вывози в лес", – признается Монро.

Монро откровенно рассказала о курении Фото: instagram.com/monritta

Ранее мы писали, что травести-дива Монро откровенно рассказала доходах, отношениях и детях. Подробнее смотрите в видео:

Монро рассказала о личной жизни в программе "На каву із зіркою" Видео: Канал "Украина"

Напомним, Сегодня.Lifestyle подготовили ТОП-10 завидных невест украинского шоу-бизнеса. Монро, к слову, тоже входит в этот список.

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