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Травести-дива Монро стала ведущей телеканала "Украина"

Травести-дива будет соведущей программы "Зірковий шлях"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Травести-дива Монро
Травести-дива Монро
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Травести-дива Монро стала соведущей программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина" по будням в 9:30. Монро вместе с Аленой Винницкой и Тимуром Мирошниченко будет делиться со зрителями увлекательными историями из жизни селебритиз. Отметим, что ранее Монро рассказала нам о личной жизни, отношениях и доходах.

Травести-дива Монро побывала в гостях у "Ранку з Україною", смотрите подробности:

Дебют Монро как новой ведущей канала "Украина" состоится уже 27 января в 9:30. Именно в этот день стартует новый сезон "Зіркового шляху", в котором будет еще больше неожиданных рассказов о жизни знаменитостей. Известная травести-дива и блогерша в студии самого популярного проекта об известных людях придаст звездным историям нового неожиданного звучания и открытости.

Травести-дива Монро
Травести-дива Монро
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Для меня честь стать ведущей "Зіркового шляху". Кстати, первый выпуск проекта вышел 5 лет назад, 13 января, в мой день рождения. Я не ожидала, что мне предложат роль в утреннем эфире. Уверена, что с моим появлением "Зірковий шлях" приобретет новый вкус. Я как специя, которую добавляют к блюду. Наше трио – некий энергетический утренний коктейль", – поделилась ожиданиями Монро.

Ведущий "Зіркового шляху" Тимур Мирошниченко убежден, что откровенная и стильная Монро в студии "Зіркового шляху" произведет на зрителей яркое впечатление: Собственная жизненная позиция, внутренняя сила, экспрессия, временами экстравагантность, которые у Монро, не оставят никого равнодушным".

С сентября прошлого года острая на язык травести-дива ведет в "Зірковому шляху" авторскую рубрику "В пику від Монро", где "без купюр" обсуждает звезд и актуальные события шоу-бизнеса. За полгода в эфире рубрика стала одной из самых рейтинговых и в новом сезоне продолжит выходить в "Зірковому шляху". Популярность рубрики "В пику від Монро" стала отправной точкой в решении творческой команды проекта пригласить травести-диву в основной состав ведущих.

Дарья Дейниченко, креативный продюсер канала "Украина" отметила: "Зірковий шлях" – это гораздо больше, чем развлекательная программа о звездах. Это жизненная позиция современного, сильного и уверенного в себе человека. А ведущие "Зіркового шляху" – это всегда интересные личности с собственными жизненными позициями и уникальным жизненным опытом. Именно поэтому с нами Монро! Звезда, которая все время вынуждена бороться со стереотипами, но, несмотря на это, уверенно идет к цели и имеет свою армию поклонников и почитателей".

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"Уже записали несколько выпусков с обновленным составом ведущих и видим, как программа становится еще лучше, острее, ярче. Новое звучание и значение приобретают диалоги ведущих, ведь Монро имеет свой взгляд на события в шоу-бизнесе и причастных к нему звезд. Часто это может приводить к спорам с Аленой и Тимуром, и именно в такие моменты наиболее полно раскрываются все ведущие, появляется еще больше мыслей, больше обзоров на то или иное событие/звезду/тренд в шоу-бизнесе", – добавила Марта Середа, руководитель программы "Зірковий шлях".

Напомним, ранее травести-дива Монро удивила подписчиков кардинальной сменой имиджа. На своей странице в Instagram Монро опубликовала серию фото, на которых позирует с черными волосами, подстриженными под каре, удлиненной рубашке в клетку и бежевых туфлях-лодочках.

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