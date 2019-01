Трек Ivan NAVI для "Евровидения" сравнили с хитом Тимберлейка

Соцсети бурно отреагировали на песню All For The Love

Ivan NAVI Фото: пресс-служба

Молодой украинский певец Ivan NAVI, известный по треками "Такі Молоді", "Тимчасовий релакс" и многими другими в стиле house, изменил стиль музыки и представил на конкурс "Евровидение" англоязычную песню, в которой объединил поп, фанк, соул и госпел. Артист признался, что не просто решил сделать музыкальный эксперимент специально для конкурса, но и планирует выпустить мини-альбом англоязычных песен в такой стилистике.



Ivan NAVI: "Уже в феврале планирую релиз EP, главным синглом которого как раз станет песня All For The Love. Для меня это очень важный этап в творчестве, ведь впервые музыка ко всем песням написана мной лично. Это то, что сейчас звучит в моем сердце и в моей голове. Тем более ответственно, что песня All For The Love может прозвучать на таком масштабном конкурсе как Евровидение".

Соцсети бурно отреагировали на новый трек артиста. Большинству поклонников очень понравилась новая песня: "Красивая, хитовая песня", "Класс! Буду болеть за Вас", "Неймовірно", "Прикольная песня". Другие же отметили, что она очень напоминает знаменитый трек популярного певца Джастина Тимберлейка: "Схожа на Justin Timberlake – Can't Stop The Feeling!", "Что за Тимберлейк?", "Пісня схожа на пісню Джастіна Тімберлейка".

