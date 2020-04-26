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Тренируемся дома: эффективный воркаут от NK | Насти Каменских

Каждый желающий может прокачать в компании суперстар мышцы своего тела

Марина Попович
Сегодня, 12:15

Популярная певица NK | Настя Каменских давно стала источником вдохновения и мотивации для своих поклонников. И во время карантина звезда решила поддержать каждого в желании заниматься спортом даже в домашних условиях. Артистка уже провела цикл онлайн-тренировок в Instagram, которые переросли в большой мотивационный курс "Жизнь в стиле NK", и разработала сет отдельных тренировок для YouTube.

Воркаут с NK – серия 3-минутных видео с упражнениями на разные группы мышц под музыку: ноги и ягодицы, пресс, руки и плечи. Эффективность тренировки – в ее простоте и универсальности, ведь никакого дополнительного инвентаря не потребуется. И тренироваться можно в любое удобное время. Основное правило – каждый сет нужно выполнять по три раза, для максимальной проработки мышц. Так, теперь каждый желающий может прокачать в компании суперстар мышцы своего тела.

Тренировка на руки от Насти Каменских – смотреть видео:

"Занятия спортом должны приносить удовольствие и не обязательно занимать много времени – именно такими я разработала свои видеотренировки. Этими упражнениями вы сделаете свои руки крепкими и женственными, пресс – подтянутыми, а "Ким" – упругой. Обязательно выполняйте минимум три подхода
тренировки, чтобы добиться результата. Любите себя и своё тело! Заботьтесь о нем и делайте его сильнее вместе со мной! У вас все получится", – отметила NK.

Тренировка на пресс от Насти Каменских – смотреть видео:

Тренировка для упругих ягодиц от Насти Каменских – смотреть видео:

Напомним, что сейчас артистка готовит для своих слушателей новый музыкальный сюрприз.

Ранее мы рассказывали, как Настя Каменских станцевала с двумя подушками вместо одежды.

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