Три эффектных образа Джулианны Мур в Каннах
Актриса стала одной из самых ярких гостей церемонии открытия
8 мая на Лазурном берегу стартовал 71-й Каннский кинофестиваль. Фильмом, давшим старт конкурсу, в этом году стала драма "Все знают". Главные роли в картине исполнили Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Для выхода на красную дорожку Пенелопа Крус выбрала черное платье на тонких бретелях от Chanel.
Актриса Джулианна Мур демонстрирует в Каннах эффектные образы.
Джулианна стала одной из самых яркий гостей церемонии открытия. Актриса появилась на красной дорожке в элегантном алом платье от Givenchy с перьями. Волосы актриса собрала в высокий небрежный пучок. Изысканный образ кинозвезды дополнили серьги с бриллиантами.
Во второй день киносмотра на фестивале представили фильм "Yommedine" египетского режиссера Эй. Б. Шоуки. Джулианна предпочла изысканное черное платье от Saint Laurent, которое дополнила драгоценной подвеской.
На вечеринке ювелирного бренда Chopard 57-летняя Мур блистала в коротком платье с бахромой от Chanel.
Напомним, Кейт Бланшетт, Кристен Стюарт и Леа Сейду появились перед фотографами в стильных брючных костюмах.
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