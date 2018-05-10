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Три эффектных образа Джулианны Мур в Каннах

Актриса стала одной из самых ярких гостей церемонии открытия

Оксана Ткаченко
Сегодня, 13:30
Джулианна Мур. Фото: AFP
Джулианна Мур. Фото: AFP

8 мая на Лазурном берегу стартовал 71-й Каннский кинофестиваль. Фильмом, давшим старт конкурсу, в этом году стала драма "Все знают". Главные роли в картине исполнили Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Для выхода на красную дорожку Пенелопа Крус выбрала черное платье на тонких бретелях от Chanel.

Актриса Джулианна Мур демонстрирует в Каннах эффектные образы.

Джулианна стала одной из самых яркий гостей церемонии открытия. Актриса появилась на красной дорожке в элегантном алом платье от Givenchy с перьями. Волосы актриса собрала в высокий небрежный пучок. Изысканный образ кинозвезды дополнили серьги с бриллиантами. 

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Джулианна Мур
Фото: AFP

Во второй день киносмотра на фестивале представили фильм "Yommedine" египетского режиссера Эй. Б. Шоуки. Джулианна предпочла изысканное черное платье от Saint Laurent, которое дополнила драгоценной подвеской.

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Джулианна Мур
Фото: AFP
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Джулианна Мур
Фото: AFP

На вечеринке ювелирного бренда Chopard 57-летняя Мур блистала в коротком платье с бахромой от Chanel.

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Джулианна Мур
Фото: Getty

Напомним, Кейт Бланшетт, Кристен Стюарт и Леа Сейду появились перед фотографами в стильных брючных костюмах

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актриса Chanel Каннский кинофестиваль Джулианна Мур
Источник: "Сегодня"

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