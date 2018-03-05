Три "голых" платья на афтепати "Оскара-2018"

Сегодня, 11:21

Алессандра Амбросио примерила прозрачное платье от Ralph & Russo

Алессандра Амбросио. Фото: AFP
Алессандра Амбросио. Фото: AFP

После официальной церемонии вручения премии "Оскар" знаменитости отправились на вечеринку журнала Vanity Fair.

Супермодель Алессандра Амбросио, певица Блеона Керети и телеведущая Падма Лакшми появились на светском мероприятии в "голых" нарядах.

Амбросио примерила прозрачное платье от Ralph & Russo, инкрустированное кристаллами. Керети отказалась от бюстгальтера и предпочла "сетку" с кристаллами.

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Фото: AFP 

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Фото: AFP 

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Фото: Getty

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Фото: AFP 

Как сообщалось ранее, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года. Ведущим премии Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" второй год подряд был выбран комик Джимми Киммел. Ведущими ночи "Оскара" на телеканале "Украина" стали настоящие киноманы, звезды канала "Украина" – очаровательная ведущая информационно-развлекательной программы "Ранок з Україною" Светлана Катренко и ведущий программы "Зірковий шлях" Александр Скичко.

Названы все победители "Оскара-2018".
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"Сегодня"

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