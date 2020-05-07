"Три месяца ходили за руку": Влад Яма вспомнил, как завязывались отношения с женой

Хореограф поделился пикантными подробностями личной жизни

Известный украинский хореограф Влад Яма, который недавно показал фото с тайной свадьбы, поделился своей историей начала отношений с Лилианой. По его словам, с будущей женой Влад три месяца ходил за ручку и не хотел торопить события.

Такими откровениями из своей личной жизни Яма поделился с Олей Поляковой в прямом эфире Instagram. 37-летний хореограф признался, что боялся напугать любимую и не хотел спешить с интимом, поэтому первые три месяца влюбленные целовались, ходили за ручку и танцевали.

Хореограф Влад Яма с женой Лилианой Фото: instagram.com/vladyama_official

"Я не сильно настаивал, потому что когда встретил ее, почувствовал, что это надолго. Боялся наступать, ускорять события. Поэтому мы долго целовались, ходили за ручку, я ее подвозил в машине домой и просто провожал. Рад, что было именно так. Длилось это примерно три месяца. Целовались, обнимались, танцевали горячие танцы", – поделился Влад Яма.

Оля Полякова также поинтересовалась у своего гостя – оправдались его ожидания после первого секса. Влад признался, что не мог поверить своему счастью: "Это был быстрый фейерверк! Ждал этого три месяца. Но было круто, я даже не верил своему счастью".

Влад Яма откровенно рассказал о своих семейных тайнах. Детали в сюжете:

Напомним, что во время семейного отдыха Влад Яма осуществил мечту жены в Майами.

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