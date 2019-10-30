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"Три месяца не могли поставить диагноз": Маша Ефросинина о болезни 15-летней дочери

Артистка призналась, что это лето оказалось самым сложным

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:03
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно рассказала о сложностях воспитания дочери, является ментором благотворительного фонда и помогает болеющим детям. Никто даже не догадывался, что семью человека, который занимается благотворительностью, может постигнуть беда.

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Этим летом Маша Ефросинина столкнулась с трудностями и серьезным испытанием – на протяжении трех месяцев ее 15-летней дочери Нане врачи не могли поставить диагноз. Ведущая призналась, что этот период был в ее жизни самым сложным и страшным, ведь опасения касательно болезни были самые трагичные. Чтобы прояснить ситуацию и понять, чем же больна дочь, Ефросинина вместе с супругом объездила всю Европу.

Маша Ефросинина с дочкой Наной и мужем Тимуром
Маша Ефросинина с дочкой Наной и мужем Тимуром
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Моей дочери не могли поставить диагноз. Я чуть не сдохла. Три месяца не могли поставить диагноз, это было лето. Мы ездили по врачам, мы объездили всю Европу. Когда самые страшные диагнозы звучат, фатальные… Это было это лето, поэтому я это лето плохо помню. Мы с мужем очень много говорили и плакали. Только мне тогда Тимур говорил, что мы в любом случае будем идти до конца, как бы ни было. Это было время, когда я молилась больше всего в своей жизни. Я молилась, я все время молилась, проговаривала все молитвы, которые знала. Но все наши опасения не подтвердились", – откровенно признался ведущая во время интервью "Экзамен" с Владимиром Остапчуком.

Ранее мы также писали, что 15-летняя дочь Маши Ефросининой рассказала о новом увлечении.

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