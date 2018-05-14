Три смелых образа Ирины Шейк в Каннах

Третий день Каннского кинофестиваля завершился традиционной вечеринкой ювелирного бренда Chopard

Ирина Шейк. Фото: AFP

Супермодель Ирина Шейк после бала Института костюма Met Gala, на котором она появилась в компании возлюбленного Брэдли Купера, отправилась во Францию.

Сейчас на Лазурном берегу проходит 71-й Каннский кинофестиваль. Во второй день киносмотра на фестивале представили фильм "Yommedine" египетского режиссера Эй. Б. Шоуки.

Для красной дорожки Ирина Шейк выбрала черное платье с глубоким декольте и асимметричной юбкой от TWINSET.

Ирина Шейк Фото: AFP

В третий день киносмотра на фестивале прошел показ фильма "Прости ангел" (Sorry Angel) Кристофа Оноре. Ирина Шейк предпочла для показа сногсшибательный наряд алого цвета с разрезами по бокам от Versace.

Ирина Шейк Фото: AFP

Третий день Каннского кинофестиваля завершился традиционной вечеринкой ювелирного бренда Chopard под названием Secret Night. На светском мероприятии Ирина блистала а изысканном наряде с высоким разрезом от Alberta Ferretti.

Ирина Шейк Фото: Getty

Напомним, Кейт Бланшетт удивила выбором наряда. Актриса в Каннах повторила свой образ четырехлетней давности. Кейт выбрала элегантное платье с кружевом от Armani Prive, в котором в 2014 году позировала на премии "Золотой глобус".