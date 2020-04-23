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"Три женщины – это красиво": Анна Седокова откровенно о своих экспериментах в сексе

У певицы был опыт секса втроем в период "ВИА Гры"

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 15:30

Не успели поклонники отойти от эротического фото Анны Седоковой с возлюбленным Янисом Тимма, как известная певица шокировала признанием о своем сексуальном опыте. В своем эротическом шоу "Квартира 69" звезда призналась, что у нее был секс втроем в период, когда Анна состояла в группе "ВИА Гра".

Несмотря на то, что такой опыт ей не понравился, Анна призналась – секс был по любви. Также знаменитость отметила, что это было не единожды.

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"У меня был ужасный секс втроем. У меня было а-ля по любви. Проблема секса втроем в том, что ты как женщина не успеваешь сразу и туда, и туда. Я же отличница! Поэтому должна и там отработать хорошо, и там. Это было не один раз. Но у меня никогда не было секса, когда два парня и одна девушка. Мне кажется, это не очень правильно, какая-то фигня. Считаю, красиво, когда три женщины вместе. И это было в период "ВИА Гры"", – призналась 37-летняя певица.

Напомним, недавно Анна Седокова с возлюбленным Янисом Тимма завели собаку:

Напомним, что Анна Седокова больше не скрывает свои отношения с новым возлюбленным – 27-летним латвийским баскетболистом Янисом Тимма. Пресса обвиняет артистку в том, что она увела женатого мужчину из семьи. Более того, вокруг звездной любовной истории разразился настоящий скандал.

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