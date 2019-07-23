Трио красавчиков: Ди Каприо, Тарантино и Брэд Питт произвели фурор на премьере фильма

Известные актеры позировали на красной дорожке в Голливуде

Ди Каприо, Квентин Тарантино и Брэд Питт Фото: AFP

Сегодня, 22 июля, в Лос-Анджелесе отгремела премьера самого ожидаемого фильма "Однажды в Голливуде", режиссером которого стал Квентин Тарантино. Разумеется, такое важное событие в мире кино не обошлось без эффектного появления главных героев ленты - Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта, а также и самого создателя картины.

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На ковровой дорожке к трем красавчикам Голливуда присоединилась еще одна главная героиня фильма – актриса Марго Робби. Знаменитости произвели настоящий фурор не только своими изумительными нарядами, но и харизмой. Актеры с удовольствием позировали перед камерами фотографов и были в хорошем расположении духа.

Ди Каприо Фото: AFP Квентин Тарантино Фото: AFP Ди Каприо Фото: AFP Ди Каприо и Брэд Питт Фото: AFP Квентин Тарантино, Брэд Питт, Марго Робби и Ди Каприо Фото: AFP 1/5

Сама Марго Робби среди звездных джентльменов выглядела как прекрасный белый цветок, надев вечернее платье молочного оттенка. Ее образ был дополнен роскошными локонами и глубоким декольте.

Напомним, что недавно киностудия Sony показала сразу два новых ролика предстоящего девятого фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", который стал одним из самых ожидаемых картин лета.

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