Трогательно до слез: появились фото с помолвки Дженнифер Лопес

Певица сама опубликовала снимки в своем микроблоге

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес Фото: instagram.com/jlo

Известная голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес, которая на днях сообщила о помолвке со своим бойфрендом Алексом Родригесом, наконец-то показала первые фото их помолвки. Джей Ло опубликовала снимки на своей странице в Instagram.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес Фото: instagram.com/jlo

На снимках показан момент того, как Алекс Родригес стоит на одном колене и делает предложение руки и сердца Джей Ло.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес Фото: instagram.com/jlo

Дженнифер лаконично прокомментировала в подписи снимки, отметив лишь дату, 3 марта 2019 года, и "эмоджи" сердце. Сам жених дополнил фото хэштегом "будущая миссис Родригес".

Помолвочное кольцо Дженнифер Лопес Фото: instagram.com/jlo

Напомним, в СМИ сразу появилась информация, что стоимость кольца – не менее миллиона долларов. Однако реальность оказалась намного круче: ювелир Эйджей Энанд оценивает подарок в сумму около 4,5 миллиона долларов.

Ранее Дженнифер Лопес уже публиковала на своей странице в Instagram снимок с любимым, который стал поводом для слухов об их помолвке. На фото Лопес лежит на пляже в розовом купальнике, откинувшись на Родригеса. На безымянном пальце певицы можно заметить кольцо.

Смотрите видео о том, как Дженнифер Лопес вновь выходит замуж:

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