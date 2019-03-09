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"Ту Аллу она уже сама не помнит": Максим Галкин о предстоящем концерте жены

Примадонна готовится к празднованию 70-летия в Кремле

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:25
Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин в недавнем интервью откровенно рассказал об отношениях с супругой, а также поведал о том, как Примадонна готовится к празднованию 70-летия, которое состоится 17 апреля в Кремлевском дворце. По словам шоумена, сейчас Алла Борисовна переживает не самое лучшее время, ведь ей все сложнее выходить на сцену. В последние годы певица посвятила себя заботе о детях и муже, и уже с трудом помнит тот образ сильной и независимой артистки, которой была когда-то.

"На сцену Алла выходит артисткой, а не женой. Безусловно, в жизни я знаю другую Аллу, и там понимание, нежность, любовь, жертвенность. И ей каждый раз сложно возвращаться на сцену и сейчас тяжело, потому что ту Аллу она уже сама не помнит", — рассказал Максим в программе "Он и она", передает Starhit.

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Несмотря на психологические сложности, у Аллы Пугачевой в жизни есть все, чтобы быть счастливой женой и матерью. Галкин признался, что артистка сейчас гораздо больше занята с детьми, чем он. Также благодаря мудрости супруги, они никогда не ссорятся. По словам Максима, Примадонна всегда сажает его во главу стола, когда к ним приходят гости, чтобы показать, кто главный в их семье. 

Смотрите также на видео о том, что детям Пугачевой и Галкина предсказывают яркое будущее:

Напомним, ранее мы сообщали, что Максим Галкин оказался копией деда Аллы Пугачевой. Кроме того, дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина случайно рассекретила подробности их жизни

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