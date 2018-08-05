Турция громко заявила о том, почему и дальше будет бойкотировать Евровидение

Страна не участвует в конкурсе с 2012 года

Представитель Турции на Евровидении-2007 Кенан Доулу. Фото: Getty

Глава публичной телекомпании Турции назвал еще одну причину, по которой страна и дальше будет бойкотировать песенный конкурс "Евровидение", сообщает Hürriyet Daily News.

"Мы не собираемся участвовать в конкурсе. Как общественный вещатель, мы не можем транслировать в прямом эфире в 21:00, когда дети не спят, кого-то вроде бородатого австрийца в юбке (имеется в виду – Кончиту Вюрст, победительницу Евровидения-2014 – Ред.), который не признает половую принадлежность и утверждает, что он не мужчина и не женщина", – говорит генеральный директор турецкой радиовещательной корпорации Ибрагим Эрен.

Напомним, Турция не участвует в "Евровидении" с 2012 года в знак протеста против изменений в системе голосования 50/50 – судьи и телезрители, а также правила "Большой пятерки", которое позволяет Испании, Италии, Великобритании, Франции и Германии автоматически попадать в финал конкурса.

Кончита Вюрст Фото: instagram.com/conchitawurst

В прошлом году было высказано предположение, что Турция может вскоре вернуться на европейский конкурс. Опровергая это предположение 4 августа, Эрен также добавил:

"Я сказал Европейскому вещательному союзу (EВС) по вопросу Евровидения, что они отклоняются от своих ценностей. В результате другие страны также покинули Евровидение. В ЕВС царит ментальный хаос из-за его руководителей. Если они смогут это исправить, мы снова присоединимся к Евровидению".

Напомним, победительницу Евровидения-2018 Нетту Барзилай обвинили в плагиате.

Ранее возникали споры из-за места проведения конкурса в 2019 году.