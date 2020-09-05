Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

TVORCHI представили новый релиз – Living My Life

Сегодня, 12:56

Это сингл из будущего альбома электронного дуэта

Украинский электронный дуэт TVORCHI, который ранее выпустил яркое видео на трек "Мова тіла", представил новый англоязычный трек Living My Life. Это лид-сингл из будущего альбома группы, который выйдет уже в сентябре.

Living My Life – манифест гедонизма, легкости и ярких эмоций от жизни и молодости. TVORCHI призывают каждого слушателя не жить ожиданиями, не слушать других, а быть здесь и сейчас, пользоваться любой возможностью и не останавливать воплощение мечты в реальность.

Классические диско-клавиши в сочетании с современными битами заставляют зрителей танцевать прямо на улице, или, по меньшей мере, безудержно улыбаться.

"Эту песню мы бы описали как сексуальную, провокационную, эмоциональную, романтическую и одновременно немного странную. Living My Life – это сказка о двух людях, которые бросают вызов всем обстоятельствам, мыслям и силам, которые против них. Она о том, что мы все имеем право делать все, что хотим, и быть с кем хотим. Этот трек – призыв жить без плохих мыслей и без людей, которые транслируют их для нас. Ведь пока вы с теми, с кем хотите быть, с вами все будет хорошо", – рассказывает Джеффри Кенни, вокалист TVORCHI.

Читайте также:
Знаменитая французская группа Telepopmusik сняла впечатляющий клип о Чернобыле

Этот трек, как и другие в новом альбоме, были записаны Джеффри и Андреем Гуцуляком в условиях самоизоляции. Музыканты поддерживали коммуникацию в Facetime и Telegram, записывая свои партии каждый у себя дома.

Ранее в эксклюзивном интервью для Сегодня.Lifestyle TVORCHI рассказали, с какими сложностями в украинском шоу-бизнесе сталкиваются начинающие артисты.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Группа АГОНЬ выпустила новый хит "Продажная любовь" Тина Кароль записала трек с известным американским рэпером Макс Барских посвятил свою новую песню уходящему лету: премьера
песня дуэт TVORCHI
Реклама

Новости партнеров

Найкрасивішу українську телеведучу облили кислотою
Найкрасивішу українську телеведучу облили кислотою
Леди совершенство: Как одевалась бы Коко Шанель в 2020 году
Леди совершенство: Как одевалась бы Коко Шанель в 2020 году
Як в реальності виглядав візир Османської імперії Ібрагім-паша
Як в реальності виглядав візир Османської імперії Ібрагім-паша
Горовая показала то, чему Каменских завидует больше всего
Горовая показала то, чему Каменских завидует больше всего

Популярные статьи

Сегодня, 09:19Афиша

Памяти Фредди Меркьюри: ТОП-5 легендарных хитов группы Queen

Вчера, 16:03Шоу-бизнес

Альтер эго и депрессия: 10 необычных фактов о Бейонсе в ее день рождения

Вчера, 12:52Шоу-бизнес

У Наталии Могилевской роман с известным миллионером – СМИ

Вчера, 10:58Fun

Парень-веган показал, как изменилось его тело за четыре года: видео и фото

Вчера, 08:50Fun

Студент пришел в ужас, увидев свою квартиру после пяти месяцев карантина: фото

Вчера, 05:17Психология

Гороскоп на сегодня 4 сентября: Козерогу нужно все просчитывать, а Водолея ждет успех

Вчера, 05:05Events

4 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

3 сентябряТехно

"Дія" внедряет бесплатную электронную подпись для украинцев

3 сентябряШоу-бизнес

"Клоунесса из цирка": Дмитрий Коляденко раскритиковал внешность Ирины Билык

3 сентябряFun

Рыбак поймал сома рекордного размера: невероятное фото

3 сентябряFood

Что приготовить из груш на зиму: ТОП-5 рецептов необычных заготовок

3 сентябряПсихология

Мужчины каких знаков зодиака самые верные: их всего три

3 сентябряFun

Жених пошутил над невестой и рассмешил гостей на свадьбе: забавное видео

3 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 3 сентября: Скорпиону нельзя совершать резких телодвижений, а Стрельца ждет успех

2 сентябряШоу-бизнес

54-летняя Сальма Хайек подшутила над своей шикарной фигурой в купальнике – фото

2 сентябряFun

Попугай исполнил хит Бейонсе и стал звездой зоопарка: смешное видео

Новости партнеров

Девушка дня. Артистичная пассия Александра Сватка
Девушка дня. Артистичная пассия Александра Сватка
Умерла советская и российская актриса Ирина Печерникова
Умерла советская и российская актриса Ирина Печерникова
Просто и понятно. Как приготовить настоящую икру из кабачков
Просто и понятно. Как приготовить настоящую икру из кабачков
Модное окрашивание волос-2020: будьте всегда на высоте
Модное окрашивание волос-2020: будьте всегда на высоте
Дочь Петросяна и его новая жена терпеть друг друга не могут
Дочь Петросяна и его новая жена терпеть друг друга не могут
«Він хотів, щоб вона скоріше померла», - батько покійної Жанни
«Він хотів, щоб вона скоріше померла», - батько покійної Жанни
Шизофрения или деменция? Фаны призывают «спасти Бритни Спирс»
Шизофрения или деменция? Фаны призывают «спасти Бритни Спирс»
Тина Кароль без нижнего белья позировала для глянца
Тина Кароль без нижнего белья позировала для глянца

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять