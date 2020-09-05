TVORCHI представили новый релиз – Living My Life

Это сингл из будущего альбома электронного дуэта

Украинский электронный дуэт TVORCHI, который ранее выпустил яркое видео на трек "Мова тіла", представил новый англоязычный трек Living My Life. Это лид-сингл из будущего альбома группы, который выйдет уже в сентябре.

Living My Life – манифест гедонизма, легкости и ярких эмоций от жизни и молодости. TVORCHI призывают каждого слушателя не жить ожиданиями, не слушать других, а быть здесь и сейчас, пользоваться любой возможностью и не останавливать воплощение мечты в реальность.

Классические диско-клавиши в сочетании с современными битами заставляют зрителей танцевать прямо на улице, или, по меньшей мере, безудержно улыбаться.

"Эту песню мы бы описали как сексуальную, провокационную, эмоциональную, романтическую и одновременно немного странную. Living My Life – это сказка о двух людях, которые бросают вызов всем обстоятельствам, мыслям и силам, которые против них. Она о том, что мы все имеем право делать все, что хотим, и быть с кем хотим. Этот трек – призыв жить без плохих мыслей и без людей, которые транслируют их для нас. Ведь пока вы с теми, с кем хотите быть, с вами все будет хорошо", – рассказывает Джеффри Кенни, вокалист TVORCHI.

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Этот трек, как и другие в новом альбоме, были записаны Джеффри и Андреем Гуцуляком в условиях самоизоляции. Музыканты поддерживали коммуникацию в Facetime и Telegram, записывая свои партии каждый у себя дома.

Ранее в эксклюзивном интервью для Сегодня.Lifestyle TVORCHI рассказали, с какими сложностями в украинском шоу-бизнесе сталкиваются начинающие артисты.

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