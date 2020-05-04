"Ты делаешь меня счастливым": Потап посвятил трогательные строки NK в день ее рождения

Насте Каменских исполняется сегодня 33 года

Украинская певица Настя Каменских, сегодня, 4 мая, отмечает свое 33-летие. Одним из первых артистку поздравил ее звездный супруг – Потап (Алексей Потапенко). Продюсер не скрывает от публики своих трепетных чувств к NK, но в особый для звезды день Потап еще раз признался Каменских в любви.

На своей странице в Instagram рэпер оставил имениннице трогательное послание, которое сочинил сам. ПТП поблагодарил супругу за то, что она делает его счастливым ежедневно.

"Я люблю тебя легкой, которая идет вдоль пляжа, по воде, итальянские песни поет и вдыхает запах весны. Я на всю жизнь тобой очарован и обласкан твоей красотой. Рассвет каждого дня мне дарован, чтобы снова наслаждаться тобой. Если вы найдете мужчину, который влюблен будет так же, как я, то скажите ему, что счастливее никогда не встречали вы меня. Расскажите ему, что теперь вы точно поняли смысл этих слов, что разносит вдоль пляжа по ветру, это Алексея к Насте любовь! Я люблю тебя, мой лягушонок! Ты делаешь меня счастливым! Ты – моя муза! Спасибо тебе!" – с нежностью написал Потап.

Смотрите в сюжете, как живет на карантине Потап:

Напомним, что недавно Настя Каменских рассказала, когда планирует стать мамой. Также певица призналась, как ее мама относится к супругу Потапу.

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