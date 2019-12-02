"Ты для меня всегда певица года, века, жизни": Потап трогательно поздравил Настю Каменских с победой

Украинский артист поделился забавным фото с супругой

Потап и Настя Каменских Фото: instagram.com/realpotap

Украинский продюсер и рэпер поздравил трогательно свою звездную супругу Настю Каменских с победой. Отметим, что во время церемонии награждения M1 Music Awards певица удостоилась почетной награды – "Певица года". Во время вручении статуэтки Потап находился вместе с женой и поддерживал ее.

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На своей странице в Instagram Потап посвятил NK трогательное поздравление. Артист отметил, что очень гордится достижениями артистки за 2019-й. По его мнению, Настя Каменских заслужила награду "Певицы года".

Потап и Настя Каменских Фото: instagram.com/realpotap

"Я поздравляю свою девочку Настю Каменских с заслуженной победой! Ты для меня всегда певица года, века, жизни! Столько, сколько ты сделала за 2019, такого разнообразия работ и географии твоего карьерного взлета, видимо, нет ни у одной певицы! Ты заслуживаешь всех наград мира! Твое мышление и стремление, поистине мировое! Я люблю тебя и горжусь тобой", – написал Потап.

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